Tecnologia, a Citta della Scienza al via il China-Italy Innovation Showcase

Nell’ambito del suo impegno per rafforzare il dialogo e la cooperazione scientifica e tecnologica degli ecosistemi dell’innovazione, campano e cinese, Fondazione IDIS-Città della Scienza in collaborazione con il suo partner ZOSP-Zhongguancun Overseas Science Park, organizza il China-Italy Innovation Showcase, un evento online in programma oggi dalle 9:00 alle 11:00, durante il quale 8 realtà già selezionate tra istituti di ricerca, start-up ed imprese innovative (4 per ogni Paese) presenteranno, attraverso pitch session, tecnologie o progetti imprenditoriali nel settore della manifattura avanzata.

Dal lato cinese il China-Italy Innovation Showcase è promosso dalla Beijing Association for Science and Technology ed organizzato dallo ZOSP-Zhongguancun Overseas Science Park. In Italia è organizzato dalla Fondazione IDIS-Città della Scienza nell’ambito del progetto strategico regionale MANIFATTUR@ CAMPANIA: INDUSTRIA 4.0 finanziato dalla Regione Campania a valere sul POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE I – O.S. 1.3 Azione 1.3.3.

Lo Showcase punta a valorizzare i sistemi regionali di ricerca e innovazione negli ambiti tecnologici abilitanti per la transizione 4.0 quali calcolo ad alte prestazioni, cloud computing, cybersecurity, AI, smart sensing e IoT, manifattura avanzata e business model, al fine di co-progettare, sviluppare, industrializzare nei rispettivi mercati prodotti e servizi innovativi nelle seguenti aree di applicazione:

Robot intelligenti, soluzioni IoT e per l’automazione industriale;

Sistemi di comando intelligenti per il monitoraggio di infrastrutture e territori;

Soluzioni innovative per veicoli connessi, sensori LiDAR e sistemi applicativi per la smart mobility;

Servizi tecnologici avanzati per il supporto della transizione 4.0 delle PMI e della PA (tema intersettoriale per le aree di specializzazione della RIS3 Campania).

Le otto imprese che si presenteranno sono: Tecno In S.p.A.; K-City S.r.l.; Smart Sensing S.r.l.; Enismaro; TimeRiver Technology Co., Ltd.; Beijing Jiaxun Feihong Electrical Co., Ltd.; LiangDao Intelligence; AI-Link.