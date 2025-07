Tecnologia, algoritmi contro il caldo: così l’IA monitora i laghi glaciali

Grazie a sofisticati algoritmi creati con l’intelligenza artificiale la Valle d’Aosta, in questa estate rovente, sta rafforzando il monitoraggio dei pericolosi laghi glaciali a rischio di esondazione. Finanziata con i fondi Pnrr, la tecnologia consente alla Fondazione montagna sicura di Courmayeur di esaminare automaticamente per tutta l’estate le fotografie satellitari del territorio valdostano, individuando e misurando le masse d’acqua che si creano ad alta quota. Giacimenti, spesso nascosti nella pancia dei ghiacciai in scioglimento, che potrebbero scoppiare improvvisamente creando delle vere e proprie bombe d’acqua, sommergendo i territori sottostanti. “Normalmente i laghi iniziano a formarsi a giugno e crescono fino a fine agosto o inizio settembre; quest’anno, caratterizzato da alte temperature, siamo in anticipo e già incominciamo a vedere masse d’acqua significative”, spiega la ricercatrice Martina Lodigiani, responsabile scientifica del progetto Pnrr ‘Agile Arvier. La cultura del cambiamento’. Nella sola Valle d’Aosta, in cui insiste un terzo della superficie glaciale italiana, ne sono stati censiti oltre 120, ma il numero varia e quest’anno potrebbe aumentare.