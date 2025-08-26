Tecnologia, arriva l’antifurto per cavi di ricarica che identifica i ladri

Kempower lancia CableGuard, il nuovo sistema antifurto sviluppato da Formula Space per contrastare il crescente problema dei furti di cavi di ricarica dei veicoli elettrici. La soluzione unisce una guaina anti-taglio a un sistema di marcatura forense che permette di identificare i responsabili.

In caso di manomissione, CableGuard rilascia un liquido ad alta pressione, colorato e visibile sotto luce UV, che si deposita su ladri e oggetti circostanti, rendendo possibile il loro tracciamento. Secondo Formula Space, questo sistema garantisce un tasso di condanna del 100% nei processi in cui è stato utilizzato.

Il dispositivo è stato testato per otto settimane e Kempower ne ha certificato la compatibilità con i caricabatterie Satellite, Station Chargers e Movable Chargers, dotati di cavi CCS2 fino a 300A e 5 metri, oltre che con i cavi CHAdeMO della stessa lunghezza.

CableGuard può inoltre essere applicato anche a impianti già esistenti senza necessità di sostituire i cavi e senza influire in modo significativo sull’esperienza degli utenti. Il sistema è già disponibile nel Regno Unito, in Irlanda e in diversi Paesi europei.