Tecnologia, arriva l’App per ristrutturare casa in 3D dallo smartphone

A giudicare dal successo dei programmi tv, comprare e vendere casa non è mai stato così facile, meglio ancora se ready to live ma nella realtà, lontano dalla simpatia di agenti immobiliari diventati ormai famosi, le case spesso lasciano molto a desiderare e, una volta acquistato l’immobile, l’avventura più grande comincia con la ristrutturazione; impegnativa sia in termini di costi sia di tempi. E i conti, purtroppo, non tornano (quasi) mai.

Lo sanno bene tre giovani ragazzi italiani, due sono nati a Maratea, la perla del Tirreno incastonata tra il mare e il Cristo Redentore, ed il terzo, giovanissimo, classe’ 2007 a Sorrento. Si chiamano Andrea e Gianluca Laino, i due fratelli lucani, e Matteo Morvillo il più piccolo del gruppo ma con le capacità di un programmatore navigato. Insieme, hanno unito le forze, e l’inventiva, dando vita ad una Start-Up che promette di rivoluzionare l’edilizia digitale: un’app semplice, alla portata di tutti, che consentirà di ristrutturare casa direttamente dal proprio cellulare.

Il progetto, già oggetto di domanda di brevetto, è stato selezionato per partecipare all’EC3 2025 (European Conference on Computing in Construction), uno degli eventi più importanti, a livello europeo, nel settore dell’edilizia digitale. E sarà presentato, dal 14 al 17 luglio a Porto, in Portogallo, dai ricercatori del Politecnico di Milano.

Durante l’evento verrà spiegato un caso studio, che dimostra l’efficacia della piattaforma: una ristrutturazione da 90 mq progettata in soli tre giorni, a fronte delle canoniche due settimane, con un preventivo aggiornato in tempo reale ed un livello di accuratezza pari al 95 per cento.

Ristruttura 3D – Laino Nova Lab – questo il nome della neonata Start-Up (https://ristruttura3d.it/ ) promette di democratizzare il mondo dell’edilizia. Con un semplice click, ed uno smartphone qualsiasi si potrà dunque progettare, disegnare, visualizzare e preventivare la ristrutturazione della propria casa abbattendo tutti i costi, superflui, di rilievi e preventivi diversificati.

“ Si tratta di un progetto ambizioso in cui crediamo moltissimo – spiegano gli imprenditori digitali -, abbiamo realizzato una piattaforma di realtà virtuale che permette non solo la scansione in 3D di tutti gli ambienti dell’immobile da ristrutturare ma anche la progettazione architettonica immersiva, la creazione automatica di preventivi dinamici, così come la collaborazione, sempre in tempo reale, tra clienti, architetti, imprese e fornitori, mettendo direttamente in contatto l’utente con una rete di aziende, che possono caricare i loro cataloghi di prodotti sulla piattaforma, così che l’utente possa visualizzarli in 3D nel suo ambiente e acquistarli direttamente da casa, con un semplice click sullo smartphone”.

Ristruttura3D si fonda su tecnologie all’avanguardia (VR, AR, AI, cloud computing) e unisce in un’unica piattaforma tutte le fasi del processo edilizio: dalla scansione iniziale, appunto, ai rilievi, dalla visualizzazione degli ambienti, fino al computo metrico dettagliato e aggiornato, automaticamente.

Detta così sembra un gioco da ragazzi ma dietro questa innovazione, altamente tecnologica, ci sono anni di studio, passione e insieme genialità che contraddistinguono il lavoro di questi giovani ragazzi del Sud.

Un progetto ambizioso, nato tra Basilicata e Campania, con uno sguardo sempre volto all’Europa e alla tecnologia nel campo dell’edilizia digitale: con la determinazione di tre giovanissimi talenti in grado di trasformare, radicalmente, il modo in cui pensiamo, progettiamo e realizziamo gli spazi in cui viviamo.