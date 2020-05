Tecnologia Bmw Mild Hybrid con generatore a 48 volt

Parallelamente all’espansione della gamma BMW dei modelli ibridi plug-in, si stanno introducendo sul mercato veicoli dotati dell’innovativa tecnologia Mild Hybrid. Questa innovazione consiste nell’integrazione a bordo di un generatore di avviamento a 48 volt con relativa batteria aggiuntiva che è in grado di migliorare sia l’efficienza che la dinamica del veicolo. La tecnologia BMW Mild Hybrid è stata introdotta per la prima volta nell’autunno del 2019 sulla BMW 520d ed è ora integrata sulle Serie 3, X3 ed X4 equipaggiate con il medesimo motore a quattro cilindri Diesel BMW TwinPower Turbo da 190 CV. È attualmente disponibile anche sui modelli sei cilindri Diesel BMW TwinPower Turbo della BMW 340d e delle BMW X5 ed X6 xDrive40d e la medesima tecnologia declinata su un motore a benzina equipaggerà anche la prossima BMW M440i xDrive Coupé. L’introduzione della tecnologia Mild Hybrid consente al motore un funzionamento più regolare sfruttando l’energia recuperata in fase di frenata non solo per alimentare le utenze elettriche ma anche per generare potenza addizionale. Il generatore di avviamento a 48 V montato nei nuovi modelli Diesel fornisce, infatti, una spinta elettrica aggiuntiva di 8 kW/11 CV. Questo contributo elettrico aumenta sia la potenza erogata in caso di forte accelerazione sia l’efficienza a velocità costante. L’energia elettrica necessaria è immagazzinata in una batteria aggiuntiva da 48 V che viene caricata recuperando l’energia in frenata o in sovraccarico. Inoltre, è possibile fornire ulteriore energia alla batteria da 48 V aumentando il punto di carico del motore. Durante la guida normale, il contributo elettrico può essere utilizzato per supportare il motore a combustione interna, consentendogli di funzionare il più frequentemente possibile entro un intervallo di carico ottimizzato in termini di efficienza e di ridurre i picchi di consumo. Il generatore da 48 V consente, inoltre, uno spegnimento del motore a combustione con vibrazioni molto ridotte e un suo riavvio più rapido e quindi più confortevole quando viene utilizzata la funzione Auto Start Stop negli incroci stradali o negli ingorghi. Quando il veicolo è in fase di decelerazione, il motore a combustione interna può essere spento a una velocità inferiore a 15 km/h e la decelerazione successiva, fino all’arresto, viene utilizzata per il recupero dell’energia. La funzione di veleggio è ora in grado di spegnere completamente il motore ed è disponibile quando l’interruttore Driving Experience Control è impostato su Eco Pro o Comfort.

