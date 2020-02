Tecnologia campana made in ALI e unica al mondo per la missione su Marte di DAC e DASS

Una missione spaziale su Marte a costi ridotti e una tecnologia innovativa e tutta italiana, con forte presenza campana. Sono gli elementi caratterizzanti il progetto SMS (Small Mission to MarS), illustrato oggi 17 febbraio presso il Polo Tecnologico Aerospaziale Fabbrica dell’Innovazione di Napoli, con sede in zona Gianturco, nell’ambito del dibattito dal titolo “I programmi spaziali nelle politiche di sviluppo dei territori”. L’incontro è stato organizzato dai promotori della missione, i Distretti Aerospaziali di Campania e Sardegna. Il progetto, sancito da una lettera d’intenti, prevede l’invio di una sonda su Marte entro il 2027: elemento centrale è IRENE, un’innovativa tecnologia di apertura e protezione termica per il rientro atmosferico le cui caratteristiche principali sono il servomeccanismo di apertura (configurazione umbrella-like) ed il materiale utilizzato per la protezione termica. È stata sviluppata dal CIRA e dalla società consortile ALI (Aerospace Laboratory for Innovative components), che ne detiene anche il brevetto internazionale, con le sue associate Euro.Soft, Lead Tech e SRS ED. “IRENE – spiega il presidente di ALI, Giovanni Squame – è una tecnologia italiana, con forte componente campana, che consentirà alla missione di essere efficiente al massimo livello pur impiegando un budget minore rispetto a quelli di altri lanci di sonde verso Marte. Qui, in Campania, si costruisce il futuro grazie a competenze e capacità che ovunque ci invidiano”. Concetti cari anche a Luigi Carrino, presidente del DAC, e Giacomo Cao, presidente del DASS. “Il nostro distretto – evidenzia Carrino – è un modello virtuoso di collaborazione tra imprese grandi e medio-piccole e mondo della ricerca. Una rete che produce innovazione e successi”. “E’ significativo – aggiunge Cao – che qui si stia parlando di una missione su Marte tutta italiana e con tecnologie sviluppate al Sud”. Una vittoria che, per l’assessore all’Innovazione della Regione Campania, Valeria Fascione, “deve rappresentare un punto di partenza, per quel che ci riguarda siamo al fianco del DAC e delle aziende e non lesiniamo risorse per favorire sviluppo e occupazione”. Nel giugno 2018, all’interno del PWT del CIRA, sono state simulate le condizioni di rientro atmosferico della capsula Mini IRENE (un dimostratore che riproduce, in scala, la geometria della capsula di rientro). Il test ha avuto una durata di circa 4 minuti e nonostante siano state raggiunte sullo scudo termico temperature superiori a 1000 gradi non è stato evidenziato alcun danno ai materiali. Inoltre, nel vano dove saranno allocati gli esperimenti, si sono raggiunte temperature di appena 60 gradi a dimostrazione della totale schermatura dell’innovativo scudo di protezione termica.

Il costo della missione, la cui preparazione durerà 7 anni circa, è stimato in 250 milioni di euro ai quali bisogna aggiungere 50 milioni per l’utilizzo del lanciatore, made in Italy, VEGA. Tre gli obiettivi principali della missione: produzione in situ di manufatti attraverso l’utilizzo di risorse disponibili sul suolo marziano, sulla base del brevetto internazionale di proprietà del DASS; mappatura ad alta risoluzione, attraverso un drone, della superficie di Marte con particolare attenzione a quei siti non accessibili ai rover e possibilmente localizzati a latitudini non investigate da precedenti missioni; analisi delle polveri marziane sia su di una luna del pianeta Rosso (i.e., Phobos), sia sul suolo marziano ai fini dello studio (fatto ad oggi solo in linea teorica) del cosiddetto toro di Marte.