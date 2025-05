Tecnologia, con la SMS Engineering e l’AIRA arriva il Monopoly dei Quartieri Spagnoli

Arriva il Monopoly Quartieri Spagnoli. Ancora una volta Mr Monopoly sceglie Napoli e questa volta per una edizione speciale dedicata al cuore più vibrante e pop della città: i Quartieri Spagnoli. Un viaggio nel dedalo di vicoli, slarghi e scalinate che da sempre sono cartolina e icona di Napoli. Dopo ben tre edizioni del gioco dedicate a Napoli (che è stata la prima città italiana ad avere una edizione personalizzata del Monopoly), questa dei Quartieri Spagnoli è un vero e proprio tributo al cuore pulsante della città, tra storia e cultura popolare. Tabellone, carte contratto, imprevisti e probabilità: ogni elemento del gioco è stato personalizzato per trasportare i giocatori nel vivace quotidiano dei Quartieri Spagnoli. Dal grande murales di Maradona al folclore delle tante osterie e pizzerie, fino all’animata via Toledo con la celebre stazione della Metropolitana. Con oltre 1 miliardo di giocatori nel mondo, 200.000 copie vendute ogni anno in Italia e una diffusione in 114 Paesi e 47 lingue, MONOPOLY continua a rinnovarsi restando fedele alla sua identità. Creato da Elizabeth Magie all’inizio del XX secolo e pubblicato per la prima volta nel 1935, è il gioco da tavolo più giocato al mondo da generazioni di persone: si stima che più di 700 milioni di persone vi abbiano giocato almeno una volta nella vita. Il progetto creativo è firmato da Dabliu srl e coinvolge numerosi brand della città, dalla ristorazione all’ospitalità. L’edizione speciale sarà disponibile nei principali canali di distribuzione tradizionali e digitali. Tra gli sponsor del Progetto presenti nella fondazione Quartieri Spagnoli l’AIRA – Associazione Italiana Rating Advisory rappresentata dal Tesoriere Alessio Piras e la SMS Engineering rappresentata dal Vicepresidente Massimiliano Canestro che arricchiscono il Gioco con Tecnologia e Finanza.