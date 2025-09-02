Tecnologia, è cinese il dispositivo hi-tech che estrae l’elio puro

Mentre il pianeta affronta la sfida della scarsità di risorse non rinnovabili, dalla Cina arriva un’innovazione che riguarda un elemento chimico spesso trascurato ma essenziale per molte tecnologie moderne: l’elio.

Questo gas nobile, celebre per la sua leggerezza e per il punto di ebollizione più basso tra tutti gli elementi, è una risorsa fondamentale in campi che spaziano dalle risonanze magnetiche ai sistemi aerospaziali di pressurizzazione, fino ai superconduttori. A renderlo ancora più prezioso è la sua natura: una volta disperso nell’atmosfera, l’elio sfugge nello spazio e non può essere recuperato. Per questo motivo, la capacità di produrlo in grandi quantità e con purezza elevatissima rappresenta un obiettivo strategico per pochi paesi nel mondo.

La Cina, fino a oggi, ha incontrato un ostacolo principalmente geologico. I suoi giacimenti di gas naturale, dai quali l’elio si estrae come sottoprodotto, contengono concentrazioni minime, comprese tra lo 0,03 e lo 0,05 per cento. Una percentuale insignificante se confrontata con l’1-7 per cento dei giacimenti di Stati Uniti, Qatar o Algeria, leader mondiali nella produzione. Questa disparità ha costretto Pechino a dipendere dalle importazioni per alimentare settori ad alta tecnologia, dalla microelettronica alla ricerca scientifica, passando per l’industria nucleare.

Ora, però, un passo avanti decisivo sembra essere arrivato. L’azienda Vacree Technologies di Yan’an, specializzata in criogenia e tecnologie del vuoto, ha sviluppato dopo 6 anni di ricerca un sistema capace di estrarre elio con una purezza eccezionale del 99,99997 per cento. Questo livello, definito “grado 6N9”, equivale a una sola molecola di impurità ogni milione.

Il risultato è stato ottenuto attraverso un processo continuo e complesso che integra diverse fasi di lavorazione: una deidrogenazione catalitica elimina l’idrogeno, mentre tecniche di separazione a membrana e adsorbimento a oscillazione di pressione rimuovono azoto e metano. L’ultima fase, basata su una raffinazione a temperature ultra-basse, consente infine di isolare l’elio dal neon, garantendo la purezza record.

Con questa conquista tecnologica, la Cina riduce la propria dipendenza dalle importazioni e compie un passo significativo verso l’autosufficienza in un settore cruciale per le sfide industriali e scientifiche del futuro.