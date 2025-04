Tecnologia e digitale: il gaming online è una delle costole più importanti a livello economico

Il settore del gaming online rappresenta oggi una delle componenti economiche più rilevanti dell’industria tecnologica e digitale, tanto in Italia quanto a livello globale. Le previsioni indicano che entro il 2025 il mercato mondiale dei videogiochi supererà i 240 miliardi di dollari: una cifra che testimonia l’enorme impatto economico di questo comparto, sottolineandone ulteriormente il peso per l’economia delle nazioni. La crescita viene sostenuta da una combinazione di fattori legati alla diffusione della tecnologia, all’innovazione continua dei modelli di fruizione e ad una base di utenti sempre più ampia e diversificata. I videogiochi, non a caso, coinvolgono centinaia di milioni di persone in ogni parte del mondo.

Il valore economico del gaming e i mercati

La Cina si conferma come il primo mercato mondiale per volume d’affari nel gaming online, con un indotto che ha raggiunto e superato i 128 miliardi di dollari all’anno. Il Paese ha sviluppato un ecosistema digitale robusto, alimentato dalle aziende tecnologiche di portata globale, da un numero elevatissimo di utenti attivi e da una forte integrazione tra social media, streaming e gaming. Gli Stati Uniti occupano il secondo posto, con un previsionale di 57 miliardi di dollari entro il 2025. Il mercato nordamericano continua ad investire in tecnologie avanzate e a favorire la nascita di nuove piattaforme, sia per il gioco online sia per la distribuzione dei contenuti.

I motori della rivoluzione: dal mobile agli eSports

Uno dei principali motori di questa espansione è il mobile gaming, che oggi porta circa la metà degli introiti totali del settore. I device mobile, in particolare gli smartphone, riescono a far girare sull’hardware giochi sempre più complessi e tecnologici, che spaziano dai puzzle game ai tradizionali giochi da tavolo, fino ai passatempi del gambling telematico, come le slot online disponibili presso i casinò digitali più importanti. Questo segmento ha infatti beneficiato del miglioramento delle performance hardware e della diffusione del 5G.

Un altro trend fondamentale viene rappresentato dal cloud gaming, una modalità che consente di giocare a videogame premium senza la necessità di investire in una console o in un PC costoso. Questo servizio funziona in modo simile allo streaming video, permettendo l’accesso immediato ai giochi tramite Internet. Le principali aziende del settore hanno avviato delle importanti collaborazioni in tal senso: lo scopo è lo sviluppo di infrastrutture in grado di supportare il cloud gaming su scala globale. Un esempio è l’accordo strategico tra Sony e Microsoft, che hanno unito le proprie competenze per rafforzare la competitività in questo ambito.

Il gaming multipiattaforma rappresenta un altro elemento decisivo per la rivoluzione del gaming online. Questa modalità consente di utilizzare lo stesso videogioco su diversi dispositivi, come console, PC e smartphone, senza perdere i propri dati o i progressi raggiunti. L’integrazione tra piattaforme ha ampliato il pubblico potenziale e reso l’esperienza più fluida, rispondendo ad una richiesta sempre più forte da parte degli utenti: la flessibilità.

Senza poi dimenticare il fenomeno degli eSports, che ha registrato una diffusione capillare grazie al supporto di aziende, sponsor, squadre sportive professionistiche e tifosi. Le competizioni digitali stanno attirando milioni di spettatori in tutto il mondo, sia online che nei tornei dal vivo.