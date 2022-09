Tecnologia e innovazione  per una transizione energetica: Colao, Cingolani e Turner a confronto

Favorire il confronto e stimolare un dialogo tra le imprese e le istituzioni per sostenere la transizione energetica del Paese, lo sviluppo di smart cities e definire strategie per migliorare le performance aziendali in ambito di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. È questo l’obiettivo di “Tecnologia e innovazione per una transizione energetica”, l’incontro promosso dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e organizzato dal Gruppo Centrale presso Palazzo Congressi a Roma in Piazza John Kennedy, 1, che si terrà sabato 24 settembre dalle ore 9 alle ore 13,30.



I partecipanti

All’evento parteciperanno, tra gli altri: Vittorio Colao , Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Roberto Cingolani , Ministro per la transizione ecologica , Jonathan Adair Turner , Presidente della Commissione per le transizioni energetiche, ex Presidente del Comitato per il cambiamento climatico del Regno Unito.

Interverranno i Cavalieri del Lavoro: Maurizio Sella, Presidente della Federazione, Vittorio Di Paola, Presidente del Gruppo Centrale dei Cavalieri del Lavoro, Franco Bernabè, Presidente Acciaierie d'Italia, Catia Bastioli, Amministratore Delegato Novamont, Fabrizio Di Amato, Presidente Maire Tecnimont, Aurelio Regina, Delegato di Confindustria per l'Energia, Gianfelice Rocca, Presidente Gruppo Techint, Ugo Salerno, Presidente e Amministratore Delegato Rina.

Il tema

I sistemi socio-economici globali, oggi, si trovano a dover affrontare grandi sfide. Prima la pandemia e successivamente l’invasione dell’Ucraina, hanno imposto ai paesi e le loro istituzioni una brusca modifica dei piani energetici, accelerando di fatto la transizione. Questo il focus attorno cui si svilupperà il Convegno Nazionale 2022.

Il convegno prevede un dialogo costruttivo tra figure istituzionali e rappresentanti del mondo delle imprese. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Vittorio Di Paola, Presidente del Gruppo Centrale dei Cavalieri del Lavoro, Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma e di Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio.

La prima sessione di lavori, dedicata al tema “l’Europa e le grandi transizioni per l’Italia”, è prevista alle ore 9.30 e vedrà protagonisti Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica e Vittorio Colao, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale. Seguiranno, poi, le relazioni “I Cavalieri del Lavoro e il nuovo paradigma energetico” di Franco Bernabè, Cavaliere del Lavoro e Presidente Acciaierie d’Italia e “Lo scenario internazionale della transizione energetica” di Jonathan Adair Turner, Presidente della Commissione per le transizioni energetiche e Ex presidente del Comitato per i cambiamenti climatici del Regno Unito.

Alle ore 10.50 prenderà il via la tavola rotonda “Evoluzioni delle reti e nuove frontiere tecnologiche” che vedrà tra i relatori: Claudio Descalzi, Amministratore Delegato Eni, Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale Terna, Francesco Starace, Cavaliere del Lavoro, Amministratore Delegato e Direttore Generale Enel e Stefano Venier, Amministratore Delegato Snam. Seguirà poi una seconda sessione di lavori sull’Impresa e la sfida dell’innovazione per la transizione energetica a cui prenderanno parte i Cavalieri del Lavoro: Catia Bastioli,Cavaliere del Lavoro e Amministratore Delegato Novamont, Fabrizio Di Amato, Cavaliere del Lavoro e Presidente Maire Tecnimont, Aurelio Regina, Cavaliere del Lavoro e Delegato di Confindustria per l’Energia, Gianfelice Rocca,Cavaliere del Lavoro, Presidente Gruppo Techint e Ugo Salerno, Cavaliere del Lavoro, Presidente e Amministratore Delegato Rina.

Dopo l’intervento di Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico sul sistema industriale e i nuovi scenari energetici, a concludere la giornata dei lavori sarà l’intervento di Maurizio Sella, Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.