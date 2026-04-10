Tecnologia, ecco il software made in Italy che aiuta le auto autonome a interpretare il contesto

È in grado di evolvere, imparare nel tempo e, soprattutto, di interpretare in tempo reale ciò che accade nell’ambiente circostante, il software per la nuova generazione di auto a guida autonoma messo a punto dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. I ricercatori coordinati da Giorgio Buttazzo hanno sviluppato, e messo alla prova su un’auto sperimentale, un innovativo sistema di controllo che consente di integrare algoritmi di Intelligenza Artificiale sempre più avanzati, che permettono di aumentare la capacità dei veicoli di interpretare il contesto stradale, rendendoli in questo modo più sicuri. “La tecnologia delle auto autonome presenta ancora diverse vulnerabilità che ne ostacolano la diffusione su larga scala”, commenta Buttazzo. “Infatti, sia i componenti software che gli algoritmi di IA impiegati possono essere soggetti a errori, manipolazioni o attacchi informatici, con gravi rischi per la sicurezza dei passeggeri. Risulta pertanto essenziale – prosegue – investire nello sviluppo di soluzioni avanzate volte a garantire l’affidabilità e l’integrità di questi sistemi”. La nuova auto sperimentale, che è stata acquistata dalla Scuola Superiore Sant’Anna grazie a fondi Pnrr, è equipaggiata con diversi sensori e strumenti: 6 telecamere, 3 sensori basati su laser per mappare l’ambiente, sistemi di localizzazione satellitare e inerziali, cioè quelli che determinano posizione, velocità e orientamento, e un computer di bordo. Questi dispositivi, insieme agli algoritmi di IA, consentono al veicolo di ‘vedere’ e interpretare ciò che accade intorno, dalla presenza di pedoni ai semafori, dalla segnaletica stradale a qualsiasi altro ostacolo. In più, la Scuola Sant’Anna sta realizzando, in collaborazione con il Comune di Pisa, un circuito stradale sperimentale che riprodurrà un vero contesto urbano, fondamentale per testare in sicurezza i nuovi veicoli autonomi.