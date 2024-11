Tecnologia, estrarre l’acqua dall’aria: ecco il sistema efficace e low cost

Un nuovo sistema che assorbe acqua dall’atmosfera piu’ efficacemente e con costi piu’ contenuti: e’ quanto sviluppato da un team di ricerca guidato dall’Universita’ Metropolitana di Osaka, e i cui risultati sono stati pubblicati su ACS ES&T Water. La maggiore efficienza è stata ottenuta all’uso di copolimeri casuali di polietilenglicole, che assorbe bene l’acqua, e di polipropileneglicole, che assorbe l’acqua leggermente meno bene. La differenza nelle loro proprieta’ idrofile ha creato un meccanismo di trasferimento che ha scomposto i cluster d’acqua, liberando l’acqua piu’ facilmente. “Questa tecnologia ha il potenziale per essere applicata non solo all’approvvigionamento idrico nelle regioni aride e nei luoghi con risorse energetiche limitate, ma anche per garantire l’accesso all’acqua in tempi di calamita’ ed emergenze”, ha proclamato il coautore dello studio Arisa Fukatsu. “Si prevede che i miglioramenti di questa tecnologia porteranno anche a riduzioni dei gas serra e a un uso piu’ efficiente delle risorse idriche”, ha aggiunto il professor Takahashi, anche lui coautore della ricerca. “Da ora in poi, punteremo a migliorare l’adsorbente di umidita’ liquido e ad aumentare l’efficienza dell’intero sistema per renderlo commercialmente distribuibile”.