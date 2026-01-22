Tecnologia, farmaci galenici stampati in 3D: dosi personalizzate per terapie su misura

Stampa 3D e intelligenza artificiale per la prima volta in Italia si coniugano con la branca più antica della farmacia, ovvero la preparazione con il rigore della scienza dei farmaci galenici. Il farmaco galenico è un preparato medicinale non prodotto dall’industria, ma preparato da un professionista su richiesta medica per un paziente specifico: nei reparti pediatrici il 44% dei farmaci è sottoposto a vaccinazione. Le aree terapeutiche maggiormente rappresentate sono il sistema cardiovascolare, l’apparato gastrointestinale e del metabolismo, il sistema sanguigno. La Uoc Farmacia dell’Azienda Ospedale Università di Padova, diretta da Francesca Venturini, può contare su una tecnologia di stampa 3D unica in Italia, che crea dosi personalizzate, monodosi liquide, compresse multistrato, film orodispersibili, blister con dosaggi diversi. “Noi cerchiamo – spiega Venturini – di rispondere alle esigenze dei nostri pazienti con preparazioni personalizzate che altrimenti non si trovano in commercio. A Padova vengono confezionati tra i 70mila e gli 80mila preparati all’anno, dal paziente con malattia rara a quello pediatrico con particolari esigenze, prevalentemente per patologie anche della coagulazione ed antiepilettici, farmaci molto specialistici che hanno bisogno di preparazioni ad hoc. Poi ovviamente questo tipo di stampante 3d per i preparati orali ci rende ancora più rigorosi nei farmaci che sono sottoposti a sperimentazione clinica che ovviamente non si trovano in commercio”. La personalizzazione della cura riguarda soprattutto pazienti pediatrici ed anziani, allergici, disfagici e enterali. La UOC Farmacia conta su trenta farmacisti, nove amministrativi, sei tecnici di laboratorio, dodici operatori tecnici di magazzino. Nel 2025 sono stati gestiti 22mila prodotti, sono stati preparati 58.500 medicinali personalizzati, mentre le movimentazioni sono state un milione. Sono state gestite 177 sperimentazioni cliniche, valutate mille terapie, sono stati analizzati cento nuovi prodotti, validati 150 casi urgenti. I pazienti seguiti sono stati 20mila, con 60mila ricette erogate.