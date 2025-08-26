Tecnologia, Google investe nella CO₂ Battery progettata in Italia

Parte da Ottana, nel cuore della Sardegna, il viaggio di una tecnologia italiana che si sta affermando come protagonista nell’accumulo energetico di lunga durata e nella transizione energetica globale. È entrato infatti in funzione il primo impianto commerciale di Energy Dome, l’azienda fondata da Claudio Spadacini, che nelle scorse settimane ha firmato anche un accordo strategico con Google. Il colosso dell’hi-tech, oltre ad aver investito direttamente nella società, ha puntato sulla CO₂ Battery, un sistema che utilizza l’anidride carbonica come fluido di lavoro per garantire energia pulita, sicura e costante, superando i limiti di intermittenza di solare ed eolico.

L’impianto di Ottana, costruito su un’ex area industriale bonificata, ha una potenza di 20 MW e una capacità di 200 MWh, con la possibilità di immettere in rete circa 73 GWh l’anno. “La realizzazione ha coinvolto imprese e manodopera locale, generando milioni di euro di indotto e rilanciando un’area dismessa”, sottolinea Spadacini. Dal punto di vista energetico, la CO₂ Battery è in grado di alimentare fino a 16mila famiglie, riducendo i costi di rete e fornendo servizi di stabilizzazione. Gestito in partnership con Engie attraverso un contratto di offtake, l’impianto lavora con cicli di carica e scarica calibrati sulle esigenze della rete, dimostrando flessibilità sia per usi industriali che residenziali.

“In parallelo – aggiunge Spadacini – Energy Dome sta lavorando allo sviluppo di una pipeline nazionale di circa 2 GWh, concentrata soprattutto tra Centro e Sud Italia. L’obiettivo è sfruttare le opportunità del nuovo meccanismo di approvvigionamento della capacità di stoccaggio elettrico (Macse) e contribuire alla stabilizzazione della rete in aree a forte penetrazione di rinnovabili. L’esperienza maturata con partner come Engie e i progetti avviati in Sardegna rappresentano una base solida per scalare ulteriormente nel Paese”.

La CO₂ Battery si distingue dalle comuni batterie al litio perché non utilizza materiali critici o rari, ma componenti abbondanti come acciaio, acqua e anidride carbonica. Funziona in ciclo chiuso, senza emissioni e senza rischi di incendio, con una durata stimata superiore ai 30 anni. Inoltre, grazie alla modularità e alla possibilità di installazione in qualsiasi luogo, non necessita di bacini idrici o dislivelli naturali.

“L’accordo con Google prevede lo sviluppo di una pipeline di progetti già in fase avanzata di identificazione – prosegue Spadacini – negli Stati Uniti, in Europa e nell’area Asia-Pacifico, le regioni in cui Google sta espandendo la propria rete di data center”. Sul fronte internazionale, è già avviata la costruzione di un impianto in India con entrata in funzione prevista per la prima metà del 2026, mentre negli Stati Uniti è stato approvato un progetto in Wisconsin insieme ad Alliant Energy. “Prevediamo di raggiungere il primo GWh di capacità operativa nei prossimi 2-3 anni, con una pipeline globale in sviluppo superiore a 10 GWh”, conclude Spadacini.