Tecnologia e Intelligenza Artificiale per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. Gli italiani ci credono, e pensano che per vincere la sfida della crisi ambientale possano essere utili. E’ quello che emerge dall’ultimo ‘State of science index 2023‘, l’indagine annuale realizzata da 3M che analizza la percezione della scienza a livello mondiale. Tra le innovazioni più utili – spiega l’analisi – ci sono i pannelli solari a prezzi accessibili, le tecnologie di filtrazione dell’inquinamento atmosferico, i veicoli elettrici e le auto a idrogeno. Poi, per l’81% degli italiani l’IA può giocare “un ruolo determinante per un futuro più sostenibile”.

Alle potenzialità dell’intelligenza artificiale gli italiani – osserva la ricerca di 3M – attribuiscono anche “un impatto positivo anche sulla vita quotidiana (70%)”. Tra le varie opzioni gli italiani “privilegiano la possibilità di accedere all’acquisto di pannelli solari a prezzi accessibili (58%), l’utilizzo innovativo delle risorse per ridurre i rifiuti (45%), la possibilità di usufruire di veicoli e trasporti elettrici a prezzi accessibili per ridurre le emissioni inquinanti (45%), nonché la disponibilità di alternative ecologiche alle tradizionali forniture per l’edilizia (43%) e di tecnologie di filtraggio per contrastare gli effetti dell’inquinamento atmosferico (42%)”. Le tecnologie innovative per i trasporti, “in grado di ridurre l’inquinamento atmosferico”, sono “in cima agli interessi degli italiani: il 95% ritiene affidabile il trasporto pubblico elettrico, il 92% mostra interesse per i sistemi stradali in grado di comunicare con le automobili, mentre il 91% guarda con interesse alle auto a idrogeno e l’88% alle potenzialità dell’intelligenza artificiale per migliorare le abitudini di guida”.