Tecnologia, in Campania mappe digitalizzate: la cartografia del territorio diventa 4.0

La Regione Campania lancia il progetto di cartografia digitalizzata che offrirà nuove modalità di fruizione del territorio grazie all’utilizzo di moderne tecnologie, all’intelligenza artificiale e a immagini aeree. Informazioni che saranno messe a disposizione anche dei 550 Comuni campani attraverso la piattaforma Sinfonia. “La Campania è la Regione più digitalizzata d’Italia. Un altro punto di eccellenza, unico in Italia. Abbiamo presentato un prodotto che è di grandissima utilità soprattutto agli enti locali e agli studi professionali. Abbiamo digitalizzato la mappa, l’aerofotogrammetria del territorio regionale a livelli di dettaglio inimmaginabili”, dice il governatore campano, Vincenzo De Luca. Che spiega: “Offriremo gratuitamente queste cartografie digitali ai Comuni quando dovranno fare Piani regolatori, interventi urbanistici e agli studi professionali, ma questo diventa anche un modo per controllare il territorio rispetto a fenomeni di abusivismo o rispetto a problemi di protezione civile – avverte De Luca -. Possiamo controllare immediatamente se viene tirato su un appartamento nell’alveo di un fiume o in terreno demaniale e dunque è uno strumento al servizio anche della procura della Repubblica che potrà, in maniera ancora più efficace, perseguire i reati di abusivismo soprattutto quando questi mettono a rischio la vita delle persone in un territorio dove ci sono circa 80mila costruzioni abusive”. “Un lavoro davvero straordinario che conferma una Regione dinamica, moderna, all’avanguardia nel nostro Paese”.