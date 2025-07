Tecnologia, “leggere” cuore e cervello grazie alle mini antenne quantistiche

Comprimere in pochi millimetri antenne normalmente lunghe anche decine di metri e allo stesso tempo essere incredibilmente più sensibili, tanto da sentire anche il debolissimo campo magnetico prodotto dall’attività cerebrale oppure essere usate nello spazio. Sono le incredibili potenzialità che si stanno aprendo con le antenne quantistiche a superconduttori in fase di sviluppo dall’azienda francese Thales che le ha mostrate alla stampa nei suoi laboratori di Parigi. “Le antenne sono sensori capaci di captare onde elettromagnetiche e finora, con le tecnologie classiche, per captare ogni tipologia di onde era necessario avere l’antenna adatta, con forme e dimensioni specifiche. Con le tecnologie quantistiche abbiamo superato questa limitazione e siamo in grado di avere antenne estremamente piccole e capaci di captare praticamente tutto”, ha detto Sarah Menouni, una delle ricercatrici dei laboratori quantum di Thales. Una rivoluzione che ha portato allo sviluppo dei circuiti Squif, grandi appena pochi millimetri ma capaci di captare praticamente ogni tipo di segnale, e con una sensibilità finora impossibile, 1000 volte meglio delle migliori antenne tradizionali. Una novità che apre ad applicazioni praticamente in ogni settore, dal biomedico allo spazio. “Una possibilità è ascoltare i debolissimi campi magnetici prodotti dall’attività cerebrale, cosa ad oggi impossibile, e sviluppare delle macchine per la risonanza magnetica portatili e molto più sensibili delle attuali”, ha aggiunto Menouni. Oppure avere sottomarini con la capacità di riconoscere qualsiasi oggetto presente in acqua a decine di chilometri di distanza. Essendo così piccole e leggere queste antenne potranno presto essere installate anche a bordo di costellazioni di satelliti molto piccoli e rivoluzionare profondamente tutto il settore dell’osservazione della Terra, sia in ambiti civili che militari, dalla capacità di monitorare inquinanti con una facilità e precisione finora impensabile al poter ascoltare le comunicazioni che avvengono in una specifica area.