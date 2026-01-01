Tecnologia, l’intelligenza Artificiale “persona” dell’anno secondo il Time  

La persona dell’anno 2025? Time non ha dubbi: è l’intelligenza artificiale, o meglio i suoi “architetti”. Per la rivista statunitense, la Person of the Year è un gruppo, per aver “inaugurato l’era delle macchine pensanti, per aver stupito e preoccupato l’umanità, per aver trasformato il presente e trasceso il possibile”. La copertina, che richiama la foto iconica ‘Lunch atop a Skyscraper’ del 1932, raffigura i leader delle Big Tech – da Sam Altman di OpenAI, Jensen Huang di Nvidia, Mark Zuckerberg di Meta e Demis Hassabis di Google DeepMind – seduti su una trave sospesa nel vuoto. A tre anni dall’inizio della corsa globale all’AI generativa, il tema è entrato pienamente nel discorso pubblico internazionale e nei dispositivi elettronici di tutto il mondo. A cercare una data d’inizio, prima dell’accelerazione vista nel 2025, bisogna tornare alla fine di novembre di tre anni fa, quando OpenAI rese disponibile ChatGPT al grande pubblico. Quel lancio, inizialmente quasi sperimentale, ha segnato uno spartiacque. In poche settimane il chatbot ha conquistato milioni di utenti, mostrando le potenzialità dei modelli di linguaggio e innescando un effetto domino su mercati, investimenti e politiche industriali. Da allora, l’intelligenza artificiale è uscita dai laboratori per entrare nella vita quotidiana di cittadini, imprese e istituzioni, dando il via a una competizione globale che nel 2025 appare strutturale, tra l’entusiasmo per la promessa che le sue potenzialità possano rivoluzionare l’economia e il timore dei mercati che questa incarnazione dell’AI sia una bolla destinata a sgonfiarsi.Le Big Tech hanno continuato a muoversi su scala colossale: OpenAI ha avviato trattative con Amazon per potenziali investimenti superiori ai 10 miliardi di dollari e ha lavorato a un nuovo round di raccolta fondi che potrebbe arrivare fino a 100 miliardi, con una valutazione potenziale di 830 miliardi di dollari.

Allo stesso tempo, l’azienda guidata da Sam Altman ha dovuto riconoscere le difficoltà di sostenere un’espansione così rapida. Dopo un ruolo in apparenza dominante, Altman ha lanciato un ‘codice rosso’ interno alla compagnia per migliorare ChatGPT e il suo modello di ragionamento per recuperare terreno sulla concorrenza – come quella di Gemini di Google – ritardando lo sviluppo di altri prodotti, perché il modello di business attuale non si è ancora rivelato profittevole, nonostante gli investimenti miliardari. A scatenare l’allarme di OpenAI è stato anche l’aggiornamento di Gemini Deep Research, presentato come un agente di ricerca in grado di sintetizzare “montagne di informazioni” e di ridurre il rischio di allucinazioni, uno dei punti più critici dell’AI generativa. La società di Altman ha risposto con GPT-5.2, definito il modello “più avanzato mai realizzato”, articolato in versioni pensate per velocità, ragionamento complesso e massima affidabilità. A metà dicembre OpenAI, Anthropic e Block hanno dato vita alla Agentic AI Foundation per promuovere standard aperti per l’AI agentica, segnando il passaggio da chatbot conversazionali a sistemi capaci di agire in autonomia per conto degli utenti. Come ha scritto Wired, la nuova fondazione riflette un cambiamento nascente dai sistemi di AI basati sulla chat a un maggiore utilizzo di programmi che agiscono per conto degli utenti.Parallelamente all’espansione che per il momento sembra inarrestabile – come è parso dopo che Nvidia ha superato i 5mila miliardi di dollari di capitalizzazione a ottobre, seguita da Alphabet che ha superato la soglia dei 4mila miliardi a fine novembre – resta il dibattito sul rischio di una bolla.

Pierre-Olivier Gourinchas, capo economista e direttore del dipartimento di ricerca del Fondo Monetario Internazionale, ha lanciato un avvertimento: “L’attuale aumento degli investimenti nell’intelligenza artificiale riecheggia il boom delle dot-com della fine degli anni ’90. L’ottimismo sta alimentando gli investimenti tecnologici, aumentando le valutazioni azionarie e stimolando i consumi attraverso le plusvalenze. Ciò potrebbe spingere al rialzo il tasso di interesse reale neutro”. Secondo l’economista dell’Fmi “il protrarsi dell’euforia potrebbe richiedere una politica monetaria più restrittiva, proprio come alla fine degli anni ’90. Ma c’è anche un rovescio della medaglia. I mercati potrebbero subire una forte rivalutazione, soprattutto se l’intelligenza artificiale non riuscisse a giustificare le elevate aspettative di profitto. Ciò intaccherebbe la ricchezza e frenerebbe i consumi, con effetti negativi che potrebbero ripercuotersi sul sistema finanziario”. Sul piano delle potenzialità e dei rischi sociali, il 2025 ha visto moltiplicarsi le prese di posizione istituzionali in Europa e in Italia. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affermato che “affidare ad algoritmi la decisione sulla vita e la morte segnerebbe un arretramento drammatico della sicurezza collettiva”, richiamando l’attenzione sull’uso dell’AI in ambito militare e sulla disinformazione. Ha parlato di “opachi centri di potere” capaci di influenzare cittadini e scelte politiche, un rischio amplificato proprio dalla diffusione di strumenti generativi nati, tre anni fa, come semplici applicazioni per il pubblico. Mario Draghi ha sottolineato che “stime credibili suggeriscono che l’intelligenza artificiale potrebbe innalzare in modo sostanziale il percorso di crescita delle economie avanzate”, ricordando che anche lo scenario più prudente rappresenterebbe per l’Europa “l’accelerazione più significativa che abbia visto da decenni”.

La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha parlato di una tecnologia destinata a essere “dieci volte più grande della rivoluzione industriale e forse dieci volte più veloce”, avvertendo però che la velocità dei progressi rischia di superare la capacità delle istituzioni di reagire. Il lavoro è rimasto al centro del confronto.Per Draghi la disoccupazione di massa “non è l’esito più probabile”, ma ha avvertito che la transizione “raramente è lineare” e che senza politiche adeguate i benefici dell’AI rischiano di concentrarsi su pochi vincitori. Un tema ripreso anche in Italia, dove la ministra del Lavoro Marina Calderone ha insistito sulla necessità di un “impianto etico molto solido” per governare l’innovazione con “una serie di regole d’ingaggio che abbiano scelte di fondo che poi l’algoritmo va a perpetuare e definire in ogni passaggio”.

Papa Leone XIV ha spesso citato l’AI e si è chiesto come garantire che lo sviluppo dell’AI “serva davvero il bene comune e non venga usato solo per accumulare ricchezza e potere nelle mani di pochi”.In Europa, il 2025 ha coinciso con l’entrata nel vivo dell’AI Act. La Commissione europea ha rafforzato l’azione di vigilanza, avviando indagini sull’uso dei contenuti editoriali per l’addestramento dei modelli e applicando il Digital Services Act, arrivando a sanzionare piattaforme come X per violazioni degli obblighi di trasparenza.Bruxelles ha ribadito che non si tratta di censura, ma di tutela dei diritti fondamentali e della democrazia digitale, in un contesto di tensione crescente con gli Stati Uniti. In Italia, il recepimento dell’AI Act ha portato all’istituzione dell’Osservatorio sull’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, definito come “la prima cabina di regia pubblico-sociale dedicata a monitorare e governare l’impatto dell’AI su occupazione, competenze, diritti e condizioni di lavoro”. Padre Paolo Benanti, chiamato a presiedere la Commissione etica, ha ricordato che “l’etica non deve essere percepita come un freno all’innovazione, ma come la bussola necessaria per orientare la trasformazione digitale verso il bene comune”.