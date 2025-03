Tecnologia, nuovo modello basato sull’IA rivoluziona le previsioni meteo

Un innovativo sistema di previsione meteorologica basato sull’intelligenza artificiale (IA), denominato Aardvark Weather, è in grado di fornire previsioni accurate decine di volte piu’ velocemente e utilizzando una potenza di calcolo migliaia di volte inferiore rispetto agli attuali sistemi di previsione basati sull’intelligenza artificiale e sulla fisica. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato su Nature e portato avanti dai ricercatori dell’Università di Cambridge con il supporto dell’Alan Turing Institute, Microsoft Research e del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF).

Con Aardvark, i ricercatori hanno sostituito l’intera pipeline di previsioni meteorologiche con un singolo, semplice modello di apprendimento automatico. Il nuovo modello prende in considerazione osservazioni da satelliti, stazioni meteorologiche e altri sensori e produce previsioni sia globali che locali. Questo approccio completamente guidato dall’intelligenza artificiale significa che le previsioni sono ora realizzabili in pochi minuti su un personal computer. Utilizzando solo il 10 per cento dei dati di input dei sistemi esistenti, Aardvark supera gia’ il sistema di previsione nazionale GFS degli Stati Uniti su molte variabili ed e’ anche competitivo con le previsioni del servizio meteorologico degli Stati Uniti, che utilizzano input da decine di modelli meteorologici e analisi di esperti meteorologi umani. Uno degli aspetti piu’ entusiasmanti di Aardvark è la sua flessibilita’ e il design semplice. Poiche’ impara direttamente dai dati, puo’ essere rapidamente adattato per produrre previsioni personalizzate per settori o localita’ specifiche, che si tratti di prevedere temperature per l’agricoltura africana o velocita’ del vento per un’azienda di energia rinnovabile in Europa.

Cio’ e’ in netto contrasto con i tradizionali sistemi di previsione meteorologica, in cui la creazione di un sistema personalizzato richiede anni di lavoro da parte di grandi team di ricercatori. Questa capacità ha il potenziale di trasformare le previsioni meteorologiche nei paesi in via di sviluppo, dove in genere non e’ possibile accedere alle competenze e alle risorse di calcolo necessarie per sviluppare sistemi convenzionali.