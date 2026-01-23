Tecnologia, per il campus di Abu Dhabi arrivano i chip di IA più avanzati al mondo

I chip di intelligenza artificiale piu’ avanzati al mondo arriveranno negli Emirati Arabi Uniti “nei prossimi due mesi”. Lo ha dichiarato a Bloomberg Peng Xiao, Ceo di G42, holding di sviluppo di intelligenza artificiale con sede ad Abu Dhabi. Dopo che l’azienda ha ottenuto le autorizzazioni per le licenze di esportazione, Xiao ha affermato che il primo lotto di chip statunitensi avanzati, principalmente Nvidia, Cerebras Systems e Amd, dovrebbe essere spedito negli Emirati Arabi Uniti nei prossimi mesi. Secondo il dirigente, tali autorizzazioni sono state accompagnate da condizioni di sicurezza da parte degli Stati Uniti. “Non si e’ trattato solo di un impegno teorico”, ha affermato a Bloomberg, citando le misure di salvaguardia contro la deviazione e l’accesso remoto non autorizzato che G42 afferma di aver gia’ implementato.

In questo modo saranno installati i primi 200 MW del campus di intelligenza artificiale (Ai) di Abu Dhabi da 5 GW pianificato dall’azienda statale di intelligenza artificiale – parte del programma Stargate da 500 miliardi di dollari di Washington – e si prevede che tale capacita’ aumentera’ di 200-500 MW a trimestre, anticipando i tempi rispetto alle precedenti previsioni che indicavano una capacita’ iniziale a partire dal terzo trimestre del 2026. G42 ha stretto una partnership da 1,5 miliardi di dollari con Microsoft e ha co-fondato la piattaforma di investimento in intelligenza artificiale Mgx con Mubadala Investment Company. Gli Emirati Arabi Uniti e i Paesi limitrofi stanno aumentando gli investimenti in intelligenza artificiale per soddisfare la domanda globale di intelligenza artificiale.