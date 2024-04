Tecnologia, prevenzione del tumore al seno: ecco l’applicazione partecipativa “Dress-p.i.n.k”

Un’applicazione accessibile via smartphone, veicolata dallo strumento di messaggistica Telegram e rivolta a donne maggiorenni, che consente di prendere parte a una ricerca partecipativa finalizzata ad arricchire le conoscenze scientifiche sull’associazione tra stili di vita e insorgenza del tumore mammario, e’ stata sviluppata dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifc) di Pisa, in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi Ets. La app ‘Dress-p.i.n.k’ è uno strumento che intende raccogliere dati quali-quantitativi sulle abitudini alimentari, l’esercizio fisico, la presenza di fattori stressanti, il fumo di sigaretta, il consumo di alcool, congiuntamente ad aspetti endocrini, che nel loro insieme possono contribuire all’insorgenza di un quadro pro-infiammatorio e quindi predisponente allo sviluppo di tumori o recidive, si spiega in una nota. Sviluppata da Cnr-Ifc e co-finanziata da Fondazione Umberto Veronesi Ets, la app è gratuita, di facile accesso attraverso lo smartphone e consente alla popolazione femminile adulta di essere parte attiva nell’evolversi della conoscenza scientifica, nel completo rispetto della privacy e dei dati sensibili. La partecipazione alla ricerca richiede cinque minuti al giorno su un arco temporale complessivo di circa 25 giorni. Ogni giorno le partecipanti dovranno rispondere a un set di 5-10 domande, a risposta multipla, su uno o più temi (acquisto, modalità di cottura e consumo di prodotti alimentari; attività fisica; qualità del sonno; altri aspetti dello stile di vita e psicologici). Contestualmente, potranno fruire di una serie di indicazioni scientifiche volte a orientare verso consumi alimentari più consapevoli e abitudini di vita più salutari e meno sedentarie. Lo strumento è utilizzabile da tutte le donne italiane maggiorenni che non si trovino in stato di gravidanza. Per partecipare all’iniziativa è sufficiente collegarsi all’indirizzo https://qrs.ly/5dfci18.