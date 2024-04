Tecnologia, prima app antidepressione: serve la prescrizione medica per scaricarla

Negli Stati Uniti ha avuto il via libera dalla Fda la prima app contro la depressione grave che non risponde a trattamenti esclusivamente farmacologici. Per scaricarla è necessaria la prescrizione medica e dovrà essere utilizzata in combinazione con almeno un farmaco antidepressivo. L’app si basa su un training cognitivo-emozionale di carattere mnemonico, chiamato ‘Emotional faces memory taks’ ed è la prima terapia digitale con consenso medico per disturbi depressivi. Propone esercizi di memoria visiva ed emotiva per una durata di 6 settimane. Secondo gli sviluppatori, l’obiettivo è stimolare specifiche aree del cervello (la amigdala e la corteccia pre-frontale e dorso-laterale che sono coinvolte nella depressione) producendo un effetto antidepressivo. Nella sperimentazione, condotta su 368 volontari tra i 22-64 anni che soffrivano di depressione, è emerso che il gruppo che aveva sperimentato l’app ha registrato un miglioramento dei sintomi depressivi di base, sia pure non molto diverso da quello osservato in chi non usava l’app. Non sono stati evidenziati rischi di peggioramento.