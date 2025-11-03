Tecnologia, progetti a emissioni zero: Bruxelles investe 2,9 miliardi di euro

La Commissione europea ha annunciato un finanziamento totale di 2,9 miliardi di euro per 61 progetti tecnologici all’avanguardia a zero emissioni nette. Il finanziamento proviene dal Fondo per l’innovazione, utilizzando i proventi del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS). Queste sovvenzioni fanno seguito a un primo bando per tecnologie a zero emissioni nette (bando IF24), lanciato a dicembre 2024 , con l’obiettivo di rafforzare la leadership tecnologica dell’Europa e accelerare l’implementazione di soluzioni innovative per la decarbonizzazione.

I progetti selezionati abbracciano 19 settori industriali, 18 paesi e scale diverse, riflettendo l’ambizione dell’UE di decarbonizzare attraverso un’ampia gamma di tecnologie e applicazioni. L’attenzione si concentra sulle industrie ad alta intensità energetica, sulle energie rinnovabili e sullo stoccaggio di energia, sulla mobilità e sugli edifici a zero emissioni nette, sulla produzione di tecnologie pulite e sulla gestione del carbonio industriale.

I 61 progetti hanno il potenziale per ridurre significativamente le emissioni di gas serra , tagliando circa 221 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel primo decennio di attività. Ciò è paragonabile alle emissioni annuali di 9,9 milioni di auto europee medie. Questa riduzione sosterrà direttamente l’obiettivo dell’UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Gli sviluppatori dei 61 progetti selezionati sono stati invitati ad avviare la fase di preparazione della convenzione di sovvenzione con l’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente (CINEA). Durante questa fase, la Commissione e i promotori dei progetti selezionati finalizzeranno il contratto di finanziamento, confermando il budget, il calendario, i risultati tecnici e le responsabilità legali. I risultati di questo processo saranno confermati nella prima metà del 2026.