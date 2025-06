Tecnologia, scacco matto al caporalato: nei campi arriva il progetto AgreeCap

Una agricoltura con zero emissioni e scacco matto al caporalato: è l’obiettivo del progetto AgreeCap che incentiva buone pratiche legate alla transizione tecnologica. L’iniziativa è stata illustrata a Roma, per la Giornata Mondiale dell’Ambiente, alla conferenza finale del progetto voluto da Kyoto Club, cofinanziato dall’Unione europea e che ha visto il patrocinio di Parlamento europeo, Spazio Europa, Commissione europea e ministero della Giustizia. Un progetto per il sostegno dell’economia rurale, grazie a un focus sulle nuove competenze e tecnologie (agricoltura 4.0), sempre più intelligenti e sostenibili, che permettono uno sviluppo occupazionale, con il coinvolgimento delle donne in agricoltura, insieme a nuove opportunità di business a livello locale. Tra gli interventi della giornata quello di Massimo Carlotti, vicepresidente Legacoop Agroalimentare e presidente Terre dell’Etruria, che ha illustrato come le buone pratiche abbiano anche un percorso di trasparenza e di chiarezza, che parte dalla terra e arriva allo scaffale con un prezzo giusto. “Abbiamo messo in atto un metodo di calcolo che coinvolge direttamente i nostri soci per vedere come incide ciascun centro di costo e andare così a proporre un prezzo equo. Questo per contrastare, tra l’altro il caporalato. Mettiamo in vendita un prodotto fatto con una certa etica certificata anche dall’agricoltore”. Per fare questo, spiega, “l’agricoltore si mette in gioco, con app comunica ogni mattina quando inizia, quanti agricoltori impiega e quando finisce. I dati trasparenti e con qR Code li legge anche il consumatore che ha la possibilità di verificare come viene prodotto quanto sta per acquistare. Ed è anche un modo per contrastare, attraverso l’Ia il caporalato. Perché manodopera illegale, contratti pirata e prezzi bassissimi sono il vero problema della nostra agricoltura”. Simona Caselli, presidente Granlatte e vice presidente Granarolo ha evidenziato come “siamo impegnati in un piano di transizione sostenibile per ridurre le emissioni climalteranti fino al 30% entro il 2030 che ci porta a ridurre l’impatto in ogni fase produttiva, raccogliendo i dati su una piattaforma digitale per il monitoraggio e la rendicontazione. Fra le tante attività spicca la conversione delle deiezioni animali in biometano, un esempio virtuoso di economia circolare”.