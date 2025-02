Tecnologia, Sesa si rafforza: accordo vincolante per acquistare il 52% della It Pas di Napoli

Sesa ha sottoscritto “un accordo vincolante per l’acquisto, tramite la controllata Var Group, di una partecipazione di controllo pari al 52% del capitale di It Pas, rafforzando così le proprie competenze in ambito enterprise platform, a supporto della trasformazione digitale delle imprese a livello internazionale”. E’ quanto si legge in una nota nella quale si ricorda che l’azienda, è “operatore di riferimento nel settore Digital Technology… per il segmento business” con circa 3,2 miliardi di euro di ricavi consolidati e 5.700 dipendenti al 30 aprile 2024″.

“It Pas – prosegue la nota – ha sede a Napoli, ricavi nell’esercizio 2024 pari ad 3,1 milioni di euro ed un Ebitda margin di circa il 15%”. Vi lavorano 25 persone specializzate nella consulenza su piattaforma ServiceNow. La società aiuta le imprese e organizzazioni in ogni settore d’industria ad automatizzare ed efficientare i processi grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, consentendo alle persone di svolgere al meglio il proprio lavoro. “Grazie a It Pas arricchiamo la nostra proposta con una nuova offerta di consulenza, progettazione, implementazione basata su piattaforma ServiceNow, che risponde alle richieste delle aziende Enterprise e Midmarket nei diversi settori d’industria” affermano Francesca Moriani, ceo di Var Group e Fabio Falaschi head of enterprise platform di Var Group. “Siamo molto contenti di aver trovato un partner come Var Group, per continuare il nostro percorso nel segno della crescita strategica”, evidenzia Luciano Russo, fondatore e managing partner di It Pas. “Proseguiamo gli investimenti in innovazione tecnologica e competenze affiancando le imprese clienti nella creazione di valore attraverso la propria evoluzione digitale”, sostiene Alessandro Fabbroni, ceo di Sesa.