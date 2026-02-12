Tecnologia, smartwatch contro la depressione: può prevedere ricadute con un mese d’anticipo

L’analisi combinata di alcune variabili di salute monitorate comunemente dagli smartwatch potrebbe prevedere con un mese d’anticipo le ricadute nelle persone che soffrono di depressione e consentire di mettere in atto interventi terapeutici precoci. Lo sostiene lo studio condotto da ricercatori della McMaster University di Hamilton, in Canada, pubblicato sulla rivista Jama Psychiatry. È noto che la comparsa di disturbi del sonno o la perdita di interesse per le attività che in genere danno piacere possano rappresentare campanelli di allarme per un aggravamento della depressione. Tuttavia, è difficile cogliere questi cambiamenti se non quando sono diventati severi. Secondo i ricercatori, i dispositivi indossabili possono cogliere i primi segnali. Il team ha coinvolto 93 adulti in tutto il Canada che si erano precedentemente ripresi dalla depressione e hanno indossato uno smartwatch per uno o due anni. L’analisi dei dati – oltre 32 mila giorni complessivi di registrazione – hanno mostrato che alcuni indicatori di salute sono in grado di rivelare precocemente l’aggravamento delle condizioni di salute mentale: la comparsa di irregolarità del sonno, per esempio, raddoppia il rischio di ricaduta. Ancora più indicativo è il calo dei movimenti e delle attività durante il giorno. “I progressi nella tecnologia digitale e negli algoritmi di intelligenza artificiale hanno un grande potenziale per la prevenzione delle ricadute nella salute mentale”, ha commentato in una nota il coordinatore dello studio Benicio Frey. “Immaginiamo un futuro in cui uno smartwatch possa avvertire le persone con depressione” e invitarle “a vedere il medico”. Secondo lo studio, con i dispositivi indossabili ciò è possibile: il loro grande potenziale risiede nel raccogliere i dati in maniera passiva e continua. “La capacità di rilevare passivamente questi modelli anomali utilizzando sensori intelligenti apre una nuova entusiasmante finestra di opportunità per personalizzare la cura delle condizioni che possono ripresentarsi, come la depressione”, affermano i ricercatori.