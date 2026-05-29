Tecnologia, transistor bidimensionali: nuovo studio italo-cinese

Da uno studio di ingegneri, fisici e chimici dell‘Università di Pisa in collaborazione con l’Università di Scienza e tecnologia di Wuhan (Cina) arriva un nuovo approccio alla produzione di transistor bidimensionali che ne aumenta le prestazioni ed è compatibile con i processi di produzione industriale, facilitando così il futuro trasferimento tecnologico una volta che la tecnologia sarà matura. La ricerca è stata pubblicata dalla rivista Nature Electronics. “I transistor – spiega Gianluca Fiori, docente di elettronica dell’ateneo pisano – sono i mattoncini di base dei circuiti elettronici che costituiscono i nostri calcolatori. Ma il processo di produzione dei transistor bidimensionali presenta ancora criticità dovute alla presenza di difetti che ne limitano le prestazioni”. “In questo studio – aggiunge Damiano Maria, docente di fisica della materia all’università di Pisa – proponiamo un metodo per migliorare la qualità dei materiali bidimensionali utilizzando l’ossigeno per aumentare le prestazioni dei transistor. E’ un altro passo concreto verso la realizzazione di calcolatori basati su dispositivi bidimensionali. A Pisa abbiamo lavorato sulla messa a punto teorica del sistema, mentre all’Università di Wuhan hanno curato la parte sperimentalmente: grazie a simulazioni a principi primi, in grado di modellare il comportamento della materia a livello atomico, siamo riusciti a spiegare le osservazioni sperimentali dimostrando come l’ossigeno possa ‘riparare’ alcuni difetti naturalmente presenti nei materiali bidimensionali, ‘curando’ il materiale che verrà utilizzato per costruire i transistor”.