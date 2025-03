Tecnologia, un robot ispirato agli scoiattoli capace di muoversi in ambienti difficili

I biologi e gli ingegneri dell’Universita’ della California, sulla base di studi sulla biomeccanica dei salti e degli atterraggi degli scoiattoli, hanno progettato un robot saltellante in grado di atterrare su un trespolo stretto. Fino a oggi sono stati realizzati robot che strisciano, nuotano, volano e persino strisciano come serpenti, ma nessun robot puo’ reggere il confronto con uno scoiattolo, che puo’ fare parkour in un fitto intreccio di rami, saltare attraverso buchi pericolosi ed eseguire atterraggi precisi sui rami piu’ fragili. L’impresa, che e’ stata pubblicata sulla rivista ‘Science Robotics’, rappresenta un grande passo avanti nella progettazione di robot piu’ agili, in grado di saltare tra le capriate e le travi degli edifici in costruzione o di monitorare l’ambiente nelle foreste intricate o tra le chiome degli alberi. “I robot che abbiamo ora sono ok, ma come si fa a passare al livello successivo? Come si fa a far si’ che i robot si muovano in un ambiente difficile in un disastro in cui ci sono tubi, travi e fili? Gli scoiattoli potrebbero farlo, senza problemi. I robot non possono farlo”, ha affermato Robert Full, uno degli autori principali dell’articolo e professore di biologia integrativa presso l’UC Berkeley. “Gli scoiattoli sono i migliori atleti della natura – ha aggiunto Full – il modo in cui riescono a manovrare e scappare e’ incredibile. L’idea e’ di provare a definire le strategie di controllo che danno agli animali un’ampia gamma di opzioni comportamentali per compiere imprese straordinarie e usare queste informazioni per costruire robot piu’ agili”.

Justin Yim, ex studente laureato presso la UC Berkeley e co-primo autore del paper, ha tradotto cio’ che Full e i suoi studenti di biologia hanno scoperto negli scoiattoli in ‘Salto’, un robot con una gamba sviluppato presso la UC Berkeley nel 2016 che poteva gia’ saltare, fare parkour e atterrare, ma solo su un terreno pianeggiante. La sfida era atterrare colpendo un punto specifico, un’asta stretta. “Se pensi di provare a saltare in un punto, magari stai giocando a campana e vuoi atterrare con i piedi in un punto specifico, vuoi atterrare in quel punto e non fare un passo – ha spiegato Yim, ora professore associato di Scienze meccaniche e Ingegneria presso l’Universita’ dell’Illinois, Urbana Champaign (Uiuc) – se senti che stai per cadere in avanti, allora potresti ruotare le braccia, ma probabilmente ti alzerai anche dritto per evitare di cadere. Se senti che stai cadendo all’indietro e potresti doverti sedere perche’ non ce la fai, potresti ruotare le braccia all’indietro, ma probabilmente ti accovaccerai mentre lo fai. E’ lo stesso comportamento che abbiamo programmato nel robot. Se sta per oscillare sotto, dovrebbe accovacciarsi. Se sta per oscillare, dovrebbe estendersi e stare dritto”. Utilizzando queste strategie, Yim sta intraprendendo un progetto finanziato dalla Nasa per progettare un piccolo robot con una gamba sola che potrebbe esplorare Encelado, una luna di Saturno, dove la gravita’ e’ un ottantesimo di quella terrestre e dove con un solo salto il robot potrebbe percorrere la lunghezza di un campo da football. Il nuovo design del robot si basa su un’analisi biomeccanica degli atterraggi degli scoiattoli, descritta in dettaglio in un articolo accettato per la pubblicazione sul ‘Journal of Experimental Biology’ e pubblicato online il 27 febbraio.