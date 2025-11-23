Tecnologia, un robot umanoide cinese stabilisce il record di camminata interurbana

Un robot umanoide di fabbricazione cinese ha stabilito un nuovo Guinness World Record percorrendo 106 chilometri tra città dell’est del Paese senza mai spegnersi. Sviluppato dalla società Agibot, con sede a Shanghai, l’androide A2 è partito da Suzhou nella notte del 10 novembre ed è arrivato al Bund di Shanghai nelle prime ore del 13 novembre. Alimentato dal sistema di batterie a sostituzione rapida di Agibot, il robot è rimasto attivo per l’intero tragitto, coprendo ufficialmente 106,286 chilometri, come certificato giovedì. “Camminare da Suzhou a Shanghai è un compito difficile anche per molti esseri umani, ma il robot ci è riuscito”, ha dichiarato Wang Chuang, vice presidente senior di Agibot. “Dimostra la maturità dell’hardware del robot, degli algoritmi di equilibrio cerebellare e della sua resistenza, ponendo solide basi per un’ampia applicazione commerciale”, ha aggiunto Wang. Dotato di doppi moduli GPS, LiDAR e sensori di profondità a infrarossi, l’A2 ha affrontato scenari complessi come semafori, passaggi stretti e marciapiedi affollati, mantenendo una percezione stabile sia di giorno che di notte. Il robot ha percorso strade asfaltate, marciapiedi piastrellati, ponti, percorsi tattili e rampe, rispettando sempre le regole del traffico. In un’intervista con i giornalisti di Xinhua all’arrivo, il robot ha descritto il viaggio come un'”esperienza indimenticabile nella sua vita da macchina”, scherzando sul fatto che “potrebbe aver bisogno di scarpe nuove”. Ad aprile, il Tien Kung Ultra, costruito dal Beijing Humanoid Robot Innovation Center, aveva completato una mezza maratona di 21 chilometri in 2 ore e 40 minuti.