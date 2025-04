Tecnologia, un’App per la mobilità urbana: così “Mogo” incentiva il trasporto pubblico

Ingegnere Brancaccio, ci parla di Mogo? Qual è il suo valore per Catanzaro e per AMC? Mogo è la nuova app pensata per rendere il trasporto pubblico più semplice, veloce e accessibile a tutti. È uno strumento innovativo che consente agli utenti di pianificare i propri spostamenti, monitorare gli autobus in tempo reale e acquistare i biglietti direttamente dal proprio smartphone. Un passo concreto verso un servizio più moderno ed efficiente.

Fare leva sulla tecnologia per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, riducendo la congestione stradale e l’impatto ambientale. Luca Brancaccio, Direttore Generale di AMC S.p.A. illustra i benefici di “Mogo”, la nuova App per la mobilità della città di Catanzaro.

Offrendo un’esperienza più comoda e prevedibile, l’app incentiva l’utilizzo del trasporto pubblico, riducendo così la congestione stradale e l’impatto ambientale. Meno auto in circolazione significa più qualità della vita per tutti.

Digitalizzazione e mobilità sono due concetti chiave per il futuro delle città. Come li state sviluppando in AMC?

Con Mogo abbiamo avviato un percorso di digitalizzazione concreta, che punta non solo a migliorare i servizi, ma anche a renderli più vicini ai cittadini. È il primo passo di un progetto più ampio che prevede l’introduzione di tecnologie sempre più avanzate per ottimizzare la rete e adattarla alle reali esigenze degli utenti.

Qual è stato il riscontro da parte degli utenti?

Molto positivo. Abbiamo visto una crescita costante nei download dell’app e nell’uso dei biglietti digitali. Ma soprattutto riceviamo commenti entusiasti da parte di chi, grazie a Mogo, ha riscoperto la comodità del trasporto pubblico.

Un invito finale ai cittadini?

Invito tutti a scaricare Mogo e provarla. Scoprirete un modo nuovo, più intelligente e sostenibile di muoversi in città. Il futuro della mobilità è già qui, ed è alla portata di tutti.