Tecnologia, X aggiorna il suo chatbot: Grok adesso “ricorda” le chat

La startup di intelligenza artificiale di Elon Musk, xAI, ha aggiornato il suo chatbot Grok per portarlo a livello dei principali concorrenti come ChatGpt e Gemini. L’ultima novità è l’introduzione di una funzione di ‘memoria’, grazie alla quale l’IA potrà ricordare le conversazioni intrattenute con un utente. Al momento, i paesi dell’Unione Europea e il Regno Unito sono esclusi dall’aggiornamento. Grok userà le preferenze del navigatore per le sue risposte successive, dal cibo alla squadra del cuore. ChatGpt ha da tempo una funzione di memoria simile, aggiornata di recente per fare riferimento all’intera cronologia chat. Gemini usa una memoria ‘persistente’ per adattare le sue risposte alle singole persone. La mossa di xAI è pensata anche per consolidare la posizione di Grok come app separata da X, già disponibile su iPhone, anche in Italia, ma ancora attesa su Android. La compagnia ha specificato che la ‘memoria’ di Grok è attiva come anteprima solo sulle app mobili e sul sito dedicato Grok.com mentre è assente sul social X. Per mitigare le eventuali preoccupazioni sulla privacy, xAI ha sottolineato la presenza di un pulsante nelle impostazioni con il quale si potranno cancellare i ricordi personali di Grok, anche singolarmente, così da azzerare i contenuti salvati. Sempre dalle impostazioni sarà possibile disattivare del tutto la funzionalità. Ieri, xAI aveva annunciato l’arrivo della prima versione di Grok Studio, uno spazio di lavoro condiviso dove generare documenti, codice informatico e report. A ottobre, OpenAI aveva lanciato Canvas per ChatGpt, con lo stesso scopo, poco prima dell’arrivo di Artifacts per Claude, il chatbot della rivale Anthropic.