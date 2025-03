Tecnologie pulite e decarbonizzazione: 4,2 miliardi per 77 interventi d’avanguardia

Sono stati firmati ieri gli accordi di sovvenzione per 77 progetti di decarbonizzazione a seguito dell’annuncio dei risultati del bando Innovation Fund 2023 (IF23) nell’ottobre 2024. Si prevede che i progetti selezionati da 18 paesi europei entreranno in funzione tra il 2025 e il 2031. Il finanziamento proviene dalle entrate del sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE.

Le sovvenzioni variano da 1,4 milioni di euro a 262 milioni di euro per progetti con il potenziale di ridurre le emissioni di circa 397,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nei primi dieci anni di attività. Oltre ai 77 progetti che hanno finalizzato accordi di sovvenzione oggi, l’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente (CINEA) ha invitato 6 progetti dalla lista di riserva a preparare i loro accordi di sovvenzione. Questi 6 progetti potrebbero contribuire a una riduzione complessiva delle emissioni di 24,6 milioni di tonnellate di CO 2 equivalente. Gli 83 progetti sono stati selezionati per il finanziamento nell’ambito del bando IF23, che ha accettato proposte per progetti su larga, media e piccola scala, nonché progetti pilota. Il bando aveva anche un focus sulla produzione di tecnologie pulite in linea con il Net-Zero Industry Act (NZIA). I progetti cercheranno di accelerare la decarbonizzazione nei seguenti settori difficili da ridurre: industrie ad alta intensità energetica, energia rinnovabile, stoccaggio di energia, gestione industriale del carbonio, mobilità a zero emissioni nette (inclusa quella marittima e aerea) ed edifici. Riducendo le emissioni, questi progetti contribuiranno alla transizione dell’Europa verso un’economia a zero emissioni nette, rafforzando al contempo la competitività industriale, rafforzando la resilienza della catena di fornitura, posizionando l’UE come leader globale nella tecnologia pulita e promuovendo soluzioni climatiche rivoluzionarie.