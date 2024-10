Tecnologie spaziali, Cassini challenges: oltre 1 mln di premi in palio

Fino al 25 novembre 2024 aperta la nuova edizione della Cassini Challenges 2025, che mira a promuovere l’uso delle tecnologie spaziali per affrontare sfide commerciali, sociali e ambientali.

Cassini Challenges invita le imprese e gli innovatori a sfruttare le tecnologie spaziali, non solo per il settore spaziale, ma anche per trovare soluzioni creative e utili in altri settori. In particolare, i partecipanti sono liberi di scegliere cosa creare, ma il *come* deve coinvolgere tecnologie spaziali, come la navigazione satellitare (EGNOS, Galileo), l’osservazione della Terra (Copernicus) o le comunicazioni satellitari sicure.

La competizione è suddivisa in tre categorie principali, per favorire l’innovazione in diverse fasi di sviluppo: Visionary Track, per idee teoriche che affrontino problemi specifici e con un piano per la commercializzazione (TRL1-TRL3); Innovator Track, per prototipi già testati in ambienti rilevanti, con una chiara proposta di valore (TRL4-TRL7)

Entrepreneur Track, per prodotti già pronti per il mercato, con evidenze di trazione commerciale (TRL8-TRL9). Possono partecipare singoli o team composti da entità giuridiche e/o persone fisiche stabiliti nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea.

Si offre oltre 1 milione di euro di premi, in particolare:10.000 euro per le migliori 15 idee; 30.000 per i migliori 10 prototipi; 100.000 euro per i 7 prodotti vincitori

I vincitori saranno annunciati a giugno 2025.