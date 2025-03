Tecnologie spaziali e città sostenibili: finanziamenti a fondo perduto dall’Esa

Dal 28 marzo al 30 settembre 2025, la European Space Agency apre il bando “Space for Sustainable, Connected and Liveable Cities“, dedicato agli studi di fattibilità e ai progetti dimostrativi volti a sviluppare servizi innovativi basati su tecnologie spaziali per le smart cities.

Con la crescita demografica e gli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico, le città devono affrontare sfide complesse. In particolare, la call si concentra su tre aree principali: Città Sostenibili, riqualificazione di aree industriali abbandonate, produzione locale di energia, economia circolare; Città Connesse, miglioramento della mobilità pedonale, gestione del traffico e dell’illuminazione pubblica, accesso ad alloggi sostenibili; Città Vivibili, mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, gestione degli spazi verdi urbani e riduzione delle emissioni.

Le soluzioni basate sui dati satellitari offrono strumenti avanzati per la gestione delle città.

ESA cerca proposte di team a questo scopo. Le competenze attese sono di tipo aziendale, tecnico e finanziario, per gruppi di lavoro che siano capaci di sviluppare servizi innovativi e sostenibili. Le idee progettuali dovranno dimostrare: opportunità di mercato e necessità dei clienti; modelli di business sostenibili; soluzioni tecnicamente fattibili; valore aggiunto derivante dall’uso dei dati spaziali.

Le aziende selezionate riceveranno finanziamenti a fondo perduto (50-80%, in base allo status di PMI e all’approvazione dello Stato Membro); supporto tecnico e commerciale; accesso a una rete di partner strategici; riconoscimento del marchio ESA.