Tecnologie strategiche, al via la II edizione del bando Step: aiuti per investimenti, ricerca e sviluppo

Pubblicato sul BURC nr. 83 del 17/11/2025 l’Avviso Pubblico AIUTI PER LO SVILUPPO E LA FABBRICAZIONE DI TECNOLOGIE CRITICHE – STEP II EDIZIONE.

Attraverso il sostegno alla realizzazione di investimenti ad alto contenuto tecnologico, promossi da PMI e Grandi imprese, l’Avviso promuove lo sviluppo delle tecnologie digitali, delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e delle biotecnologie, salvaguardando e rafforzando le rispettive catene del valore.

L’Avviso è finanziato a valere sull’Azione 1.6.1 – Sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche, Obiettivo Specifico 1.6 – Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) di cui all’art.2 del Regolamento UE 2024/795.

Obiettivi, beneficiari e ambiti di intervento

La dotazione finanziaria del dell’Avviso è pari a € 50.000.000 a valere sulle risorse PR Campania FESR 2021-2027, Priorità 1bis “Tecnologie digitali, pulite e biotecnologie: contributo alla Piattaforma Step” – Azione 1.6.1. “Sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche”.

Le risorse destinate potranno, tramite apposito provvedimento, essere integrate con dotazioni aggiuntive, afferenti a fondi europei e nazionali, nel rispetto di caratteristiche ed entità dell’aiuto di cui al presente Avviso, al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento.

Potenziali beneficiari

Possono beneficiare del sostegno le Imprese di qualsiasi dimensione, in forma singola o aggregata (in forma stabile), che siano costituite alla data di presentazione della domanda, e che abbiano sede operativa destinataria dell’intervento, attiva o da attivare in Campania.

Ambiti di intervento

Gli interventi proposti devono riguardare almeno uno dei seguenti settori tecnologici (STEP):

– Tecnologie digitali e innovazione deep-tech

– Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse

– Biotecnologie

Saranno considerate critiche le tecnologie che soddisfano almeno una delle condizioni

di seguito riportate:

– Apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all’avanguardia

con un rilevante potenziale economico

– Contribuiscono alla riduzione o alla prevenzione delle dipendenze strategiche dell’Europa

Gli interventi finanziabili devono prevedere la realizzazione di:

– Investimenti produttivi, necessari ai fini dello sviluppo o della fabbricazione della tecnologia strategica proposta o alla salvaguardia e al rafforzamento della catena del valore relativa alla tecnologia medesima

– Eventuali attività di “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale”, correlate agli investimenti produttivi

SPESE AMMISSIBILI

Investimenti Produttivi

– Suolo aziendale e sue sistemazioni

– Opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali

– Macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica

– Attivi immateriali

Attività di ricerca e sviluppo sperimentale

– Costi del personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo sperimentale

– Costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto

– Costi relativi agli immobili, nella misura e per il periodo in cui gli stessi sono utilizzati per il progetto

– Costi per la ricerca contrattuale, i brevetti e i servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini del progetto

– Altri costi di esercizio (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali e materiali di consumo specifici)

L’importo delle spese ammissibili deve essere non inferiore a € 1.000.000

L’intervento proposto deve essere oggetto di Perizia tecnica asseverata redatta da un tecnico con adeguato titolo di studio e comprovata esperienza (almeno decennale) nel settore di riferimento – che descriva compiutamente le caratteristiche del progetto, evidenziando le spese necessarie per la realizzazione dell’intervento e le specifiche tecniche delle stesse, nonché la sussistenza delle condizioni previste per la riconducibilità del progetto medesimo nell’ambito del Regolamento STEP.

Tipologia di aiuto

La selezione dei progetti avverrà con procedura “a graduatoria”. Gli aiuti sono concessi nella forma di sovvenzione, per gli investimenti produttivi alle condizioni di cui all’art. 14 del Regolamento GBER e secondo le intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2021-2027, con le maggiorazioni previste per gli investimenti di cui al Regolamento (UE) 2024/795 “STEP”, per le attività di ricerca e sviluppo, alle condizioni e sulla base delle intensità dell’art. 25, paragrafo 5, lettera c), del Regolamento GBER.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di accesso all’agevolazione, pena l’esclusione, deve essere compilata e presentata esclusivamente tramite il servizio digitale dedicato, denominato “DOMANDA DI AIUTI PER TECNOLOGIE CRITICHE (STEP) – II EDIZIONE” che sarà reso disponibile sul Catalogo dei servizi digitali di Regione Campania, raggiungibile al link https://servizi-digitali.regione.campania.it/AiutiStepBis dalle ore 00:00 del 4 febbraio 2026 alle ore 16:00 del 26 febbraio 2026, salvo eventuale proroga dell’Amministrazione regionale.

Supporto e quesiti

Il soggetto proponente può richiedere supporto ed inoltrare quesiti utilizzando l’apposito modulo FAQ (Frequently Asked Questions o quesiti ricorrenti), disponibile sulla pagina descrittiva del servizio digitale al seguente link: https://servizi-digitali.regione.campania.it/Home/ListaFaq?NomeServizio=AiutiStepBis

SCARICA LA DOCUMENTAZIONE

AVVISO PUBBLICO – STEP II EDIZIONE

Allegato A – sezioni da compilare direttamente in piattaforma

ALLEGATO 1 – PROGRAMMA DI SPESA E TEMPISTICHE

ALLEGATO 2 – PERIZIA TECNICA ASSEVERATA

ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE DIMENSIONE AZIENDALE

ALLEGATO 4 – DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO PER ANTIRICICLAGGIO

ALLEGATO 5 – DICHIARAZIONE AI FINI DELLA RICHIESTA DELL’INFORMAZIONE ANTIMAFIA

ALLEGATO 6 – DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI PER LA RICHIESTA DI ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 30 APRILE 2024