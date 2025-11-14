Tecnologie strategiche, bando Step: in graduatoria 53 imprese

Pubblicata (BURC numero 81 del 12/11/2025) la graduatoria delle operazioni ammissibili a finanziamento nell’ambito della politica di coesione europea della Regione Campania (146.681.788,84 euro a valere sul PR Campania FESR 21-27) che fornisce “Aiuti per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche – STEP”.

Sono 53 le imprese che beneficeranno del sostegno della politica di coesione europea per sviluppare interventi finalizzati allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche o alla salvaguardia ed al rafforzamento delle rispettive catene del valore, su almeno uno dei seguenti settori tecnologici:

Biotecnologie

Tecnologie digitali e innovazione deep-tech;

Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse.

Tra i beneficiari le piccole imprese sono quelle più numerose e assorbono la quota maggiore di risorse ammissibili, confermando il ruolo centrale nel tessuto produttivo regionale. Le grandi imprese seguono ma con meno progetti, ma importi molto consistenti. Le medie imprese hanno un peso più contenuto. Le micro imprese sono marginali.

Documentazione inerente l’Avviso

DECRETO DIRIGENZIALE NR.47 DEL 11/11/2025 E ALLEGATI

DECRETO DIRIGENZIALE NR. 47

ALLEGATO 1 DD47

DECRETO DIRIGENZIALE NR.45 DEL 07/11/2025 E ALLEGATI

DECRETO DIRIGENZIALE NR. 45

ALLEGATO 1 DD45

ALLEGATO 2 DD45