Tecnosistem, dopo 15 anni l’ingegnere Salvatore Rionero lascia l’azienda

“Si conclude oggi la proficua collaborazione avviata oltre 15 anni fa tra la famiglia Fiore e l’Ingegner Salvatore Rionero, all’interno di una delle più rilevanti aziende del gruppo: la Tecnosistem”. Lo annunciano in un comunicato congiunto il Cda e lo stesso ingegner Rionero. “La famiglia Fiore – continua la nota – ha sentitamente ringraziato l’Ingegnere Rionero per la straordinaria qualità del suo operato, che ha reso possibile la riconferma del posizionamento di rilievo di Tecnosistem nel panorama nazionale delle società di ingegneria.

Dal canto suo, Salvatore Rionero ha espresso la propria gratitudine agli azionisti per il sostegno costante fornito al suo operato in tutti questi anni evidentemente funzionale ai notevoli successi ottenuti “.

Fondata nel 1976, la Tecnosistem S.p.A. è la prima società di ingegneria del Mezzogiorno. Opera in diversi settori dell’ingegneria con particolare attenzione alla progettazione, alla direzione lavori, l’assistenza e la consulenza commerciale, finanziaria e tecnica. Negli ultimi anni, oltre a consolidare il core business storico rappresentato dalla progettazione coordinata ed integrata di opere nei settori dell’ingegneria civile, stradale, ambientale, industriale e ferroviaria, la società ha iniziato ad operare anche nel settore dell’ingegneria meccanica, aeronautica e della difesa, nonché nel settore edilizio operando in logica turn-key su commesse relative alla ristrutturazione di opere civili private. Dal 2010 Tecnosistem ha deciso di investire in attività di Ricerca & Sviluppo, partecipando a partenariati europei, nazionali e regionali.