Tedua annuncia: Esce Paradiso-La Divina Commedia Deluxe Edition

Milano, 13 mag. (askanews) – A quasi un anno di distanza dall’uscita dell’album multiplatino e campione di vendite “La Divina Commedia”, Tedua annuncia finalmente la versione deluxe della saga musicale più amata dai fan: “Paradiso – La Divina Commedia Deluxe Edition” uscirà venerdì 24 maggio 2024; da oggi è disponibile in presave.

“Paradiso – La Divina Commedia Deluxe Edition” completa il progetto discografico di Tedua uscito uscito a giugno 2023, un viaggio nella musica attraverso l’immaginario dantesco, dalle voragini dell’Inferno fino all’ascesa in Paradiso, passando per le lande del Purgatorio.

Fin dal suo approdo nelle piattaforme di streaming, “La Divina Commedia” (quadruplo disco di platino e terzo album più venduto del 2023) non ha tradito le aspettative della scena musicale italiana, ottenendo certificazioni per quasi tutta la tracklist: quadruplo disco di platino per “Hoe” feat. Sfera Ebbasta, doppio disco di platino per “Paradiso Artificiale” feat. Baby Gang e Kid Yugi, “Malamente” e “Red Light”, disco di platino per “Volgare” feat. Lazza, “Anime libere” feat. Rkomi & Bresh, “Mancanze Affettive” feat. Geolier, “Lo-Fi for U”, “Intro La Divina Commedia” e “Parole Vuote” feat. Capo Plaza, oltre alle certificazioni di disco d’oro per “La verità” feat. Bnkr44, “Soffierà”, “Scala di Milano” feat. Guè, “Diluvio a Luglio” feat. Marracash, “Angelo all’inferno” feat. Salmo & Federica Abbate e “Bagagli (Improvvisazione)”. La parte musicale è stata supervisionata da Shune, Chris Nolan e Dibla con la partecipazione di altri nomi eccellenti alle produzioni: Charlie Charles, Sick Luke, Night Skinny, Zef, Daves.

Dopo l’uscita del “Paradiso – La Divina Commedia Deluxe Edition”, Tedua è pronto a portare live la sua musica, con una doppia data evento da primo artista italiano headliner nella storia degli I-Days all’Ippodromo SNAI di Milano, il 29 giugno (sold out) – con opening di 21Savage – e il 30 giugno – con opening di Offset. L’artista continuerà poi il viaggio live portando i successi ottenuti dai gironi percorsi ne “La Divina Commedia”, nel “Paradiso” e in tutta la sua carriera sui palchi dei principali festival estivi italiani.

Sabato 29 giugno 2024 | Milano, Ippodromo SNAI @ I-Days – SOLD OUT Domenica 30 giugno 2024 | Milano, Ippodromo SNAI @ I-Days Mercoledì 3 luglio 2024 | Lucca @ Lucca Summer Festival Sabato 6 luglio 2024 | Ferrara @ Ferrara Summer Festival Domenica 7 luglio 2024 | Alba (CN) @ Collisioni Venerdì 12 luglio 2024 | Servigliano (FM) @ No Sound Fest Sabato 13 luglio 2024 | Bassano del Grappa (VI) @ Ama Festival Mercoledì 17 luglio 2024 | Alghero @ Alguer Summer Festival Sabato 20 luglio 2024 | Paestum (SA) @ Planet Arena Dei Templi Lunedì 22 luglio 2024 | Catania @ Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest Mercoledì 24 luglio 2024 | Molfetta (BA) @ Banchina San Domenico Sabato 27 luglio 2024 | Roma @ Rock in Roma