Tedua in “Paradiso”, il suo album conquista tutte le classifiche

Milano, 1 giu. (askanews) – Si conferma il successo preannunciato del “Paradiso – La Divina Commedia Deluxe” di Tedua che domina completamente le classifiche Fimi/gfk debuttando #1 nella classifica degli album, #1 nella classifica dei cd, vinili e musicassette e #1 anche nella classifica dei singoli più venduti con “Beatrice” feat. Annalisa.

Già nelle prime 24 ore dall’uscita la deluxe del fortunato album, già quinto disco di platino, ha conquistato le classifiche streaming debuttando con tutti gli inediti nelle prime 7 posizioni della Top 50 Italia di Spotify e inserendosi con tutti i brani nelle prime 8 posizioni di Apple Music. Il brano “Beatrice” feat. Annalisa è stabile in #1 su Spotify Italia da una settimana. Tedua, inoltre, si conferma l’artista italiano stabile da più tempo (137 settimane) nella classifica Top Artists di Spotify Italia ed il cantante con più canzoni (21) in Top200 nella stessa piattaforma.

“Paradiso – La Divina Commedia Deluxe”, prodotto da Dibla, Jiz, Shune e con la collaborazione in una traccia anche di Sick Luke, è composto da 8 tracce, di cui 7 inediti ai quali si aggiunge “Parole vuote (La Solitudine)” feat. Capo Plaza, brano uscito a novembre 2023. Oltre a Capo Plaza, sono Annalisa, Angelina Mango, Tony Boy e l’intero collettivo della Drilliguria, formato da Bresh, Izi, Vaz Tè e Disme le collaborazioni presenti nella deluxe che arricchiscono il progetto ciascuno con la propria vocalità e personalità, accompagnando Tedua nel suo viaggio nelle terre del Paradiso.

“Paradiso – La Divina Commedia Deluxe” completa il progetto discografico di Tedua uscito a giugno 2023, un viaggio nella musica attraverso l’immaginario dantesco, dalle voragini dell’Inferno fino all’ascesa in Paradiso, passando per le lande del Purgatorio. “Paradiso – La Divina Commedia Deluxe” è disponibile anche in formato fisico CD (anche in versione doppio CD autografato in esclusiva per Amazon) e in versione LP acquistabile nelle tre varianti di cover “Paradiso” (anche in versione esclusiva per Amazon doppio LP autografato), “Eden” e “Manoscritto Special Edition”, quest’ultimo in esclusiva per SonyMusicStore.

“La Divina Commedia” (quintuplo disco di platino e terzo album più venduto del 2023) non ha tradito le aspettative della scena musicale italiana. Con 21 dischi di platino e 7 dischi d’oro tra album e singoli, tutto l’album è certificato in meno di un anno: quadruplo disco di platino per “Hoe” feat. Sfera Ebbasta, doppio disco di platino per “Paradiso Artificiale” feat. Baby Gang e Kid Yugi, “Malamente” e “Red Light”, disco di platino per “Volgare” feat. Lazza, “Anime libere” feat. Rkomi & Bresh, “Mancanze Affettive” feat. Geolier, “Lo-Fi for U”, “Intro La Divina Commedia” e “Parole Vuote (La Solitudine)” feat. Capo Plaza, oltre alle certificazioni di disco d’oro per “La verità” feat. Bnkr44, “Soffierà”, “Scala di Milano” feat. Guè, “Diluvio a Luglio” feat. Marracash, “Angelo all’inferno” feat. Salmo & Federica Abbate, “Bagagli (Improvvisazione)” E “Outro Purgatorio”. La parte musicale è stata supervisionata da Shune, Chris Nolan e Dibla con la partecipazione di altri nomi eccellenti alle produzioni: Charlie Charles, Sick Luke, Night Skinny, Zef, Daves. Dopo l’uscita del “Paradiso – La Divina Commedia Deluxe”, Tedua è pronto a portare live la sua musica, con una doppia data evento da primo artista italiano headliner nella storia degli I-Days all’Ippodromo SNAI di Milano, il 29 giugno (sold out) – con opening di 21Savage e Kid Yugi – e il 30 giugno – con opening di Offset e Artie 5ive. L’artista continuerà poi il viaggio live portando i successi ottenuti dai gironi percorsi ne “La Divina Commedia”, nel “Paradiso” e in tutta la sua carriera sui palchi dei principali festival estivi italiani nel mese di luglio.