TEDxTursi, la Basilicata si racconta a piedi nudi sulla sabbia

Roma, 1 lug. (askanews) – Quindici paia di scarpe lasciate sulla sabbia. È l’immagine che il TEDx Tursi ha voluto imprimere nella mente di chi, domenica 28 giugno 2026, è salito sul palco allestito sulla riva del mare di Scanzano Jonico, in provincia di Matera. Una scelta tanto scenografica quanto simbolica, che ha dato corpo al tema dell’edizione: la visione del futuro.Battezzato “visione 2.0”, il filo conduttore ha tenuto insieme l’impatto dell’intelligenza artificiale, l’innovazione economica, il benessere, la sostenibilità e l’energia. Quindici voci provenienti dalle istituzioni, dall’impresa, dalla formazione e dall’innovazione si sono date il cambio sul palco improvvisato tra le onde. A dare peso istituzionale ed economico all’iniziativa, un parterre di rilievo: tra gli speaker Francesco Somma, fresco di nomina a vicepresidente nazionale di Confindustria, e il deputato Salvatore Caiata, entrambi intervenuti da relatori, oltre a Margherita Sarli per l’APT, l’ente lucano per la promozione turistica.A spiegare l’ambizione del progetto è l’organizzatore Giando Santamaria: l’idea è trasformare la Basilicata la “terra di mezzo” tra due mari in un polo capace di catalizzare l’attenzione politica, imprenditoriale e culturale. Stiamo portando creator, influencer, VIP e politici a parlare ogni anno di temi diversi. Quest’anno è la visione, ma la visione che vogliamo fare noi è quella di far conoscere la Basilicata grazie al TEDx , racconta. Una terra prima considerata di passaggio, oggi messa al centro della scena.La location ha fatto da sola metà del lavoro. Il Sabbia d’Oro Beach Club di Scanzano Jonico è stato infatti incoronato “Re del Mare 2026” al Gran Galà dei Beach Club, superando Versilia e Sardegna. Per Giuseppe Ferrara, CEO del lido che ha ospitato l’evento, l’obiettivo è far conoscere una Basilicata inedita, alternativa alle mete blasonate come la Costa Smeralda e la Versilia, dimostrando che si può fare impresa anche fuori dai circuiti resort. Con lavoro, dedizione e soprattutto visione siamo arrivati a essere decretati migliore spiaggia in Italia , sottolinea. Il TEDx, svolto per la prima volta al mondo a piedi nudi sulla sabbia, è la ciliegina che testimonia la volontà di valorizzare il Metapontino e Scanzano.Tra gli interventi più sentiti, quello di Serena Amato, presidente di una scuola di vela. Ha raccontato il momento in cui ha deciso di “prendere il timone” perché la scuola, ciò che l’aveva salvata, rischiava di affondare. Ma la sua voce si è alzata soprattutto contro il lavoro stagionale, definito una metodica disumana e inaccettabile nell’Italia del 2026: assumere giovani istruttori a maggio per licenziarli a settembre nega loro la possibilità di costruire progetti, una famiglia, un futuro. La sua proposta è netta: destagionalizzare anche la barca a vela.Sul versante della salute, Stefano Scavia ha portato sul palco l’idea che abbiamo imparato a guardare ma disimparato a vedere . Una consapevolezza maturata da neolaureato, quando si è reso conto che l’eccellenza mostrata ai congressi non sempre coincide con la pratica quotidiana, perché spesso è difficile da accettare per il paziente. La sua scelta è stata offrirla in forma più semplice e accessibile. Oggi, ha spiegato, i pazienti si informano prima della visita: pur dovendo talvolta correggere idee sbagliate, questo costruisce le basi per un dialogo costruttivo e un rapporto medico-paziente migliore.Dietro la scelta di Scanzano Jonico si legge una tendenza più ampia. Il Sud, e la Basilicata in testa, inizia a costruirsi un’attrattività fatta di eventi esperienziali capaci di tenere insieme turismo, impresa e divulgazione.