TEF-Taranto Eco Forum, Uricchio: discutere di transizione giusta

Tema attuale per un periodo di enormi cambiamenti

Roma, 28 mar. (askanews) – “E’ una importante occasione per presentare a livello internazionale il TEF-Taranto Eco Forum 2024, dove poter discutere di transizione giusta, tema attuale per un periodo di enormi cambiamenti”. Lo ha dichiarato Vito Felice Uricchio, commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, in occasione della presentazione nella sede della Commissione Europea, dell’edizione 2024 del “TEF – Taranto Eco Forum”.