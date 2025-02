Teggiano, concorso medievale nel borgo Unesco

In un’atmosfera medievale con dame, cavalieri in costume, sbandieratori, musici, tamburine ed il Principe Antonello Sanseverino e la Principessa Costanza, questa mattina a Teggiano, nel Salernitano, si è tenuta la cerimonia del concorso multimediale “IncontrArti a Teggiano – Alla Tavola della Principessa Costanza” . Si tratta di un concorso, quale continuazione invernale della kermesse estiva medievale teggianese, che ha visto la partecipazione di decine di concorrenti che si sono confrontati in tre sezioni: video, fotografia e saggio giornalistico. La cerimonia di premiazione si è tenuta questa mattina nella suggestiva cornice del Complesso della Santissima Pietà. A decretare i vincitori è stata una qualificata giuria composta da Alessandra Barone, giornalista RAI del Tg1, Angelo Raffaele Marmo, co-direttore del Quotidiano Nazionale, Eduardo Scotti, giornalista de “La Repubblica”, Massimo Pica, noto fotoreporter campano, e Biagio Matera, presidente della Pro Loco Teggiano. I vincitori sono: Grado Anselmo Capozzoli per la Fotografia, Pasquale Sorrentino per il saggio giornalistico e Nicola Pascuzzi per il video. Il concorso è stato promosso dalla Pro Loco Teggiano e dalla Fondazione Banco di Napoli. “Alla Tavola della Principessa Costanza” è una delle kermesse medioevali più importanti in Europa e quest’anno, alla sua ventinovesima edizione, ha fatto registrare per tre giorni, 11,12 e 13 agosto scorsi, oltre 50mila presenze. Nel borgo storico di Teggiano, patrimonio Unesco, ogni anno la locale Pro Loco propone la rievocazione storica dei festeggiamenti svoltisi nel 1480 per le nozze tra Antonello Sanseverino, Principe di Salerno e Signore di Diano con Costanza figlia di Federico da Montefeltro, il grande Duca di Urbino. Turisti provenienti da tutti Italia apprezzano sia il corteo storico con ben 600 figuranti vestiti con meravigliosi e sfarzosi abiti medievali sia il ricco patrimonio storico-artistico di Teggiano attraverso un percorso in cui scoprono ben 23 siti da visitare tra chiese, palazzi gentilizi e musei.