Telecomunicazioni, nuovi cavi di connettività: dall’Ue 142 milioni di euro per 21 progetti

La Commissione europea ha firmato convenzioni di sovvenzione per un valore di 142 milioni di euro con 21 progetti per modernizzare o installare nuovi cavi di connettività dorsali, compresi cavi sottomarini. “I cavi sottomarini trasportano oltre il 98% del traffico globale delle telecomunicazioni e svolgono un ruolo fondamentale nella resilienza e nella sicurezza della connettività digitale. Il braccio digitale del Meccanismo per collegare l’Europa (Cef) pone al centro la sicurezza di questa infrastruttura critica, garantendo che tutti i destinatari delle sovvenzioni Cef siano entità controllate dall’Ue e che i cavi che verranno installati siano costruiti con tecnologia sicura. Quasi tutti i cavi finanziati sono dotati di grandi sensori geografici per monitorare le attività nelle vicinanze e di sistemi di allarme rapido per proteggere l’infrastruttura stessa”, ha spiegato l’esecutivo Ue. “I progetti finanziati attraverso la terza tornata di inviti nell’ambito della finestra digitale del Cef contribuiranno in modo significativo a rafforzare le connessioni globali tra l’Europa e i Paesi terzi, nonché tra gli Stati membri e con le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d’oltremare. Questo investimento aggiuntivo porta il finanziamento totale per i progetti sui cavi dorsali a 420 milioni di euro nell’ambito del primo programma di lavoro 2021-23, rafforzando l’impegno dell’Ue verso infrastrutture più connesse, resilienti e più sicure”, ha aggiunto l’esecutivo Ue. Il secondo programma di lavoro 2024-2027 mette a disposizione ulteriori 542 milioni di euro per cofinanziare progetti di connettività dorsale, portando i piani di investimento dell’Unione in queste infrastrutture critiche a quasi 1 miliardo di euro nel quadro finanziario attuale. È attualmente aperta la presentazione delle candidature per il quarto bando del secondo Cef digitale fino al 13 febbraio 2025.