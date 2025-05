Telecomunicazioni, ricavi in calo: il report dell’Agcom

Secondo l’ultima analisi dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), il settore delle comunicazioni elettroniche in Italia ha registrato una contrazione dei ricavi del 3,6 per cento tra il 2019 e il 2023, con un tasso medio annuo di decrescita dello 0,9 per cento. I ricavi complessivi delle principali aziende del settore sono passati da 29,9 a 28,8 miliardi di euro. Tuttavia, nel 2023 si è osservata una crescita dell’1,3 per cento rispetto all’anno precedente, segnalando un possibile inizio di ripresa.

Il margine operativo lordo (Ebitda) delle imprese analizzate ha mostrato un calo significativo, passando dal 38,5 al 23,3 per cento dei ricavi nel periodo considerato, con un valore medio annuo del 30 per cento. Nel 2023, la capacità del settore di generare ricchezza dalla gestione operativa si è mantenuta sostanzialmente sui livelli del 2022, registrando una lieve flessione di 1 punto percentuale.​

L’analisi evidenzia anche una diminuzione dell’indicatore dell’incidenza del ricorso ai mezzi propri, misurato come rapporto tra patrimonio netto e totale passività, che si attesta su un valore medio annuo del 28,4 per cento, mostrando un andamento negativo sia sull’intero quinquennio (meno 1,6 punti percentuali) sia su base annua (meno 1,8 punti percentuali).​

Gli investimenti rappresentano una componente significativa per il settore, con una percentuale media annua del 25,7 per cento dei ricavi nel periodo analizzato. Sebbene nel 2022 si sia registrata una contrazione dal 26,7 per cento al 23,5 per cento, nel 2023 il tasso è rimasto stabile rispetto all’anno precedente. Complessivamente, le imprese analizzate nel 2023 hanno effettuato investimenti per un totale di 6,7 miliardi di euro.​

Il flusso finanziario generato dall’attività operativa in rapporto ai ricavi è stato mediamente pari al 23,8 per cento annuo nel periodo considerato. Dopo aver registrato un trend negativo nel 2021 e 2022, nel 2023 il valore è ripreso a crescere, passando dal 13,3 per cento al 20,6 per cento .

A fine 2023, gli addetti diretti nel settore risultano essere circa 56.000, con una riduzione nell’ultimo anno di poco meno di 2.700 unità lavorative. La tendenza alla riduzione degli addetti è in atto da tempo: nel 2019, gli organici del comparto risultanti dal campione di imprese considerato erano, in termini omogenei, circa 62.800. Tale flessione è dovuta in prevalenza ai processi di riorganizzazione aziendale che hanno interessato il settore nel periodo considerato.