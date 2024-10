“Le decisioni le prende l’azionista, mi sembra corretto, come noto la rete unica è un tema che stiamo valutando, però alcune cose che si leggono mi sembrano premature. Abbiamo appena finito di dare ordine al sistema, vediamo come si chiude l’operazione Sparkle e poi parleremo eventualmente di questo passaggio”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa a palazzo Chigi.