Telelettura dei contatori e rilevamento online delle perdite idriche: al via a Melito il progetto pilota di Unidata

Unidata porta il proprio sistema collaborativo di realizzazione delle reti applicato allo Smart Water Metering anche in Campania per la telelettura e la ricerca efficace delle perdite idriche in rete. La società quotata all’Aim di Borsa Italiana ha infatti siglato un accordo con Acquedotti Scpa per un progetto pilota per passare ad un sistema di telelettura efficiente tramite un innovativo sistema di Smart Metering basato sulla tecnologia Lorawan. Unidata fornirà la connettività Lorawan che consentirà alla propria rete Uniwan di raccogliere i dati trasmessi dai contatori dotati di modulo di trasmissione Lorawan per poi mandarli in cloud alla propria piattaforma IoT UniOrchestra e, infine, al software di telelettura utilizzato dal gestore campano per la fruizione dei dati. L’azienda di telecomunicazioni avrà modo, quindi, di implementare ancora una volta un modello collaborativo di realizzazione della rete IoT che si è rivelato vincente. Un modello nel quale il gestore idrico mette a disposizione i propri siti per l’installazione degli apparati di rete di Unidata consentendo vantaggi economici rilevanti e un monitoraggio della rete idrica in tempo reale. L’accordo siglato prevede la possibilità di avviare il pilota nella zona di Melito di Napoli, dove il gestore campano ha messo a disposizione di Unidata i propri siti, tra cui il serbatoio pensile, per l’installazione dei gateway. Nella stessa zona Acquedotti Scpa provvederà alla sostituzione dei contatori tradizionali con quelli intelligenti dotati di un modulo di trasmissione radio. Tali contatori trasmetteranno i dati di consumo due volte al giorno, dando visibilità su eventuali allarmi per consumi anomali, manomissioni e altro; preziosissime informazioni per il gestore idrico che avrà modo di abbracciare un’innovazione determinante per una gestione consapevole della rete idrica.

La soluzione individuata con Acquedotti Scpa risulta essere quindi la migliore per flessibilità, raggiungibilità e sostenibilità economica nella gestione efficiente della rete, volta ad un bilancio idrico affidabile. L’obiettivo del progetto pilota è infatti quello di abilitare la telelettura efficace dei contatori, per una successiva automatizzazione della fatturazione, ma anche quello di confermare la tecnologia Lorawan come ideale infrastruttura tecnologica per la valutazione di un bilancio idrico affidabile ed una gestione efficiente della rete idrica. La tecnologia Lorawan implementata da Unidata grazie alla collaborazione di Acquedotti Scpa, peraltro, ha un ulteriore grande vantaggio: abilitare il territorio di Melito di Napoli alla semplice ed economica opportunità di innovative applicazioni IoT, tipiche delle avveniristiche Smart City. ”Con questo accordo – spiega Patrizio Pisani, Responsabile R&D di Unidata – abbiamo ulteriormente confermato la validità del nostro approccio collaborativo e federativo nella realizzazione di reti IoT, soprattutto nel settore del monitoraggio delle reti idriche. Da molti anni le nostre strategie su questo settore rimangono ispirate dalla convinzione che innovare nell’IoT significa mettere in grado l’intero ecosistema di implementare business model innovativi che permettano la realizzazione di servizi avanzati sostenibili in termini economici, ambientali e sociali”.