Telemarketing, alt alle chiamate indesiderate: come evitarle una volta per tutte

Da qualche giorno é possibile comporre, da cellulare, il numero 0642986411, a cui risponde il Registro delle opposizioni. Una volta ascoltata la registrazione è sufficiente digitare il tasto “1” per far sì che il Ministero prenda in carico il numero di telefonino per non avere più nessuna interferenza per la pubblicità, televendite e quant’altro. Cosa diversa invece per il telefono fisso di casa, per il quale bisogna comporre il numero 800957766. Il tutto avverrà entro 24 ore e non oltre i 15 giorni dalla telefonata.

Il Registro pubblico delle opposizioni esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari, consente al cittadino di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate. L’iscrizione annulla anche i consensi precedentemente rilasciati, tranne quelli con i gestori delle utenze e quelli che saranno autorizzati dopo l’iscrizione. Con il nuovo servizio l’operatore deve consultare mensilmente il RPO e comunque prima di svolgere le campagne pubblicitarie tramite telefono. L’opposizione può riferirsi anche alla pubblicità cartacea, nel caso l’indirizzo sia presente negli elenchi telefonici pubblici.