Telese Terme: oltre 70mila euro ai commercianti del Distretto del Commercio

Il Comune di Telese Terme annuncia l’ammissione ufficiale di tutti i commercianti telesini, che hanno aderito al progetto del Distretto del Commercio, all’elenco dei beneficiari del contributo promosso dalla Regione Campania.

Un risultato concreto, che si traduce in oltre 70mila euro complessivi destinati alle attività commerciali del territorio, con importi riconosciuti che variano dai 4.000 ai 24.000 euro per ciascun beneficiario, in base alla tipologia di attività e agli investimenti dichiarati.

Il Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, ha dichiarato: “Questo risultato non sarebbe stato possibile senza la collaborazione attiva di tutti i nove Comuni coinvolti nel Distretto del Commercio. La sinergia tra le amministrazioni, gli uffici comunali e i nostri operatori economici ha rappresentato un vero punto di forza. Un grazie sentito va a tutti i sindaci del Distretto, agli uffici che hanno lavorato instancabilmente per la produzione della documentazione richiesta e alla Regione Campania per l’attenzione mostrata. A breve, ci attendono nuovi bandi dedicati al Distretto, ulteriori occasioni per continuare a investire sul nostro commercio di prossimità, sul rilancio urbano e sulla valorizzazione del nostro tessuto economico. Telese continuerà a credere nel lavoro di squadra come strumento per lo sviluppo e l’innovazione”.

A seguire, l’Assessore alle Attività Produttive, Marilia Alfano: “È una grande soddisfazione, un risultato significativo per la nostra comunità commerciale: tutti i commercianti di Telese Terme che hanno creduto e aderito al progetto del Distretto del Commercio sono stati ufficialmente ammessi all’elenco dei beneficiari del contributo regionale. Un risultato che premia la fiducia, l’impegno e la lungimiranza di tanti imprenditori locali.

Le somme riconosciute rappresentano risorse concrete, che serviranno a sostenere le attività, migliorare i servizi offerti, potenziare l’attrattività commerciale e favorire la crescita del tessuto economico locale. In qualità di Assessore alle Attività Produttive, insieme al Sindaco Caporaso, abbiamo seguito da vicino ogni fase di questo percorso. Ci siamo recati più volte in Regione Campania per perorare le istanze dei nostri commercianti, chiedere chiarimenti e, soprattutto, sollecitare un’accelerazione dei tempi burocratici”.