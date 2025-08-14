Il Comune di Telese Terme conferma la propria leadership a livello provinciale e regionale in diversi indicatori chiave, consolidando la propria immagine di città dinamica, attrattiva e in crescita.

Secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2025, Telese Terme è prima in Campania per capacità fiscale pro capite con un valore di 327,05 €, superando anche la città di Napoli (312 €).

Ma il primato non si ferma qui: Crescita demografica in controtendenza rispetto al trend generale di calo e spopolamento che interessa quasi tutte le realtà campane; Seconda città della provincia dopo Benevento per reddito pro capite; Prima per numero di pernottamenti e quindi anche per capacità ricettiva, come certificato dai dati ufficiali sul turismo pubblicati e diffusi nelle scorse settimane.

La capacità fiscale è un indicatore fondamentale del potenziale contributivo di una comunità, basato su redditi, patrimoni e consumi reali. A questa si affiancano la crescita demografica, il reddito pro capite e i dati turistici, a conferma di una città che non solo attrae visitatori e investimenti, ma che sa creare benessere diffuso e opportunità per i propri cittadini.

“Esprimo profonda soddisfazione per questi risultati, che vedono Telese Terme prima in Campania per capacità fiscale pro capite e ai vertici in tutti i principali indicatori economici e turistici – commenta il Sindaco Giovanni Caporaso -. Rappresentano lo stato di salute della nostra città e sono la dimostrazione che le scelte fatte negli ultimi anni — in infrastrutture, turismo termale, promozione del territorio, sostegno alle imprese, digitalizzazione dei servizi e politiche fiscali sostenibili — sono state vincenti. Questi sono dati pubblici e ufficiali, non li inventiamo noi, non li creiamo ad arte. Abbiamo lavorato seriamente in questi anni per arrivare a questi obiettivi: sono dati di fatto. Capisco che l’avvicinarsi delle elezioni stia generando ansia e timori in qualcuno smanioso di farsi notare, ma cercare l’attenzione pubblica con affermazioni false e fuorvianti non è un buon modo per intercettare consensi. È proprio vero, come diceva il senatore Andreotti, che il potere logora chi non ce l’ha. Ringrazio tutta la mia squadra, gli uffici comunali, le imprese che hanno creduto in questo territorio e ogni cittadina e cittadino che con le proprie azioni virtuose contribuisce ogni giorno a rendere migliore Telese”.