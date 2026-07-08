Telesia for Peoples 2026, premio a Clemente Mastella. Domani a Benevento l’anteprima della rassegna

Sarà Clemente Mastella, sindaco di Benevento, a ricevere il Premio “Telesia for Peoples” 2026 nella categoria Istituzioni. Il riconoscimento sarà consegnato nel corso della serata conclusiva della manifestazione, in programma il 12 luglio alle ore 21 alle Terme di Telese.

Il riconoscimento

Il Comitato tecnico scientifico del Premio ha deciso di attribuire il riconoscimento a Mastella per il suo “cinquantennale e ininterrotto impegno al servizio delle Istituzioni, senza mai aver dimenticato il territorio dove è nato e dove si è formato e che si è rivelato sempre determinante per il successo nella sua intensa attività politica”.

Il “Telesia for Peoples” viene assegnato ogni anno a personalità del mondo delle Istituzioni, della Chiesa, della politica, del giornalismo, dell’arte, dell’imprenditoria, della ricerca e dell’università, italiane e straniere, che si distinguono per il loro impegno a favore dei più deboli.

Gli organizzatori sottolineano che “la solidarietà di migliaia di persone, i festeggiamenti per i suoi 50 anni di politica attiva a fine giugno e il suo posizionamento tra i dieci sindaci più apprezzati d’Italia confermano che la scelta effettuata dal Comitato tecnico scientifico, già nel mese di gennaio, di premiare Clemente Mastella, come uomo e come politico, è stata più che appropriata e meritevole”.

L’edizione dedicata alla Fondazione “Domenico Caliendo”

L’edizione 2026 del “Telesia for Peoples”, in programma dal 9 al 12 luglio alle Terme di Telese, è dedicata alla Fondazione “Domenico Caliendo”, nata in memoria del bambino vittima di presunti errori medici con l’obiettivo di creare un fondo di assistenza destinato ai bambini che necessitano di un trapianto d’organo o che sono stati vittime di malasanità.

Ospiti d’onore della serata conclusiva saranno i genitori del piccolo Domenico, Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo.

Domani l’anteprima alla Rocca dei Rettori

La manifestazione prenderà ufficialmente il via domani, 9 luglio, alle ore 11, con l’Anteprima ospitata alla Rocca dei Rettori di Benevento, sede della Provincia.

All’incontro parteciperanno gli avvocati Francesco Petruzzi e Giovanni Rea, rispettivamente vicepresidente e tesoriere della Fondazione “Domenico Caliendo”, il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso e il vicepresidente nazionale di Coldiretti Gennarino Masiello.

Il “Telesia for Peoples” si svolge con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Benevento, del Comune di Telese Terme, della Pro Loco Telesia, dell’Ance Benevento e di Coldiretti Benevento.

L’ingresso alle iniziative è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.